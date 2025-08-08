विज्ञापन
रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने दी है ये चेतावनी

Weather Update : आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है तथा अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है

रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने दी है ये चेतावनी
  • दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था
  • मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना जताई है.
  • दिल्ली में पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 69 प्रतिशत और शाम 56 प्रतिशत रही
नई दिल्ली:

मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 0.1 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

शहर में पिछले 24 घंटों में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे 69 प्रतिशत और शाम 5:30 बजे 56 प्रतिशत के बीच रही.

आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है तथा अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 116 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है.

एक्यूआई 0 से 50 के बीच ‘अच्छा', 51 से 100 ‘संतोषजनक', 101 से 200 ‘मध्यम', 201 से 300 ‘खराब', 301 से 400 ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर' श्रेणी में आता है. वहीं, दिल्ली में यमुना का जलस्तर शुक्रवार देर शाम चेतावनी के निशान से नीचे चला गया और पुराने रेलवे पुल पर 204.49 मीटर पर पहुंच गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि हथिनी कुंड बैराज से 21,034 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वजीराबाद बैराज से 41,830 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.
 

Delhi Weather, Weather On Rakshabandhan
