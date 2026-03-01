कांग्रेस आलाकमान की अहम बैठक, राज्य सभा उम्मीदवारों पर मंथन, तमिलनाडु गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार

राज्य सभा चुनाव और तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आलाकमान की आज अहम बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल शामिल थे. कांग्रेस को मिलने वाली राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई. तेलंगाना में दो, और छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से एक–एक सीट कांग्रेस जीत सकती है.

सिंघवी का राज्य सभा जाना तय, रेस में कौन से नाम

अभिषेक मनु सिंघवी का राज्य सभा जाना तय माना जा रहा है. वहीं आनंद शर्मा, राज बब्बर जैसे नेताओं को लेकर भी अटकलें जारी हैं. राज्य सभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है. कांग्रेस एक से दो दिन में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी. इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर भी विचार-विमर्श किया. सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और राज्यसभा की 2 सीटों का प्रस्ताव दिया है.

कांग्रेस आलाकमान के किस फैसले पर अभी सस्पेंस

इस फार्मूले के तहत कांग्रेस को एक राज्य सभा सीट अभी और एक बाद में मिलेगी. कांग्रेस ने 40 विधानसभा सीट और सत्ता में भागीदारी की मांग की है. जबकि महीने भर बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर अभी सस्पेंस बरकरार है.