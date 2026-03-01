विज्ञापन
कांग्रेस आलाकमान की अहम बैठक, राज्य सभा उम्मीदवारों पर मंथन, तमिलनाडु गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार

कांग्रेस आलाकमान ने राज्य सभा उम्मीदवारों और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन पर मंथन किया. बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई, जबकि तमिलनाडु चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंतिम फैसले पर सस्पेंस जारी है.

कांग्रेस आलाकमान की अहम बैठक, राज्य सभा उम्मीदवारों पर मंथन, तमिलनाडु गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार
कांग्रेस बैठक की पुरानी फोटो
  • कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करते हुए पांच सीटों पर फोकस किया है
  • तेलंगाना से 2, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल से एक-एक राज्यसभा सीट कांग्रेस के लिए संभावित मानी जा रही है
  • अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा चुनाव में जाने की संभावना है, जबकि आनंद शर्मा और राज बब्बर के नाम भी चर्चा में
नई दिल्ली:

राज्य सभा चुनाव और तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आलाकमान की आज अहम बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल शामिल थे. कांग्रेस को मिलने वाली राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई. तेलंगाना में दो, और छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से एक–एक सीट कांग्रेस जीत सकती है.

सिंघवी का राज्य सभा जाना तय, रेस में कौन से नाम

अभिषेक मनु सिंघवी का राज्य सभा जाना तय माना जा रहा है. वहीं आनंद शर्मा, राज बब्बर जैसे नेताओं को लेकर भी अटकलें जारी हैं. राज्य सभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है. कांग्रेस एक से दो दिन में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी. इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर भी विचार-विमर्श किया. सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और राज्यसभा की 2 सीटों का प्रस्ताव दिया है.

कांग्रेस आलाकमान के किस फैसले पर अभी सस्पेंस

इस फार्मूले के तहत कांग्रेस को एक राज्य सभा सीट अभी और एक बाद में मिलेगी. कांग्रेस ने 40 विधानसभा सीट और सत्ता में भागीदारी की मांग की है. जबकि महीने भर बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर अभी सस्पेंस बरकरार है.

