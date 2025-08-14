विज्ञापन
दिल्ली में में दिल दहलाने वाला हादसा, बारिश के बीच चलती बाइक पर गिरा पेड़, खौफनाक VIDEO

कालकाजी में ये हादसा बारिश की वजह से हुआ है. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण ही ये पेड़ गिरा है.

दिल्ली में खौफनाक हादसा
  • दिल्ली के कालकाजी में एक बाइक पर नीम के पेड़ के गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है.
  • घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है.
  • दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के कारण नीम का पेड़ उखड़ गया और हादसा हुआ.
नई दिल्ली:

दिल्ली के कालकाजी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां एक बाइक पर पेड़ के गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है. इस बारिश की वजह से ही नीम का ये पेड़ उखड़ गया. बाइक पर पेड़ के गिरने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बाइक पर पेड़ के गिरने से उसपर सवार दो लोग इसकी चपेट में आ गए. मिल रही जानकारी के अनुसार इस हादसे में जो घायल हुए हैं वो  रिश्ते में पिता और बेटी हैं. घटना कालकाजी के ए ब्लॉक के हंसराज सेठी मार्ग की बताई जा रही है. 

घटनास्थल से जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि इस पेड़ की चपेट में कई दूसरे वाहन भी आए हैं. आसपास खड़ी दूसरी कारों को भी नुकसान हुआ है. घटनास्थल के पास से गुजर रहे लोग बाइक सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं. लेकिन पेड़ का वजन ज्यादा होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाए. 

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़की जो बाइक के पीछे बैठी थी वो पेड़ के नीचे फंस गई है. फंसी लड़की भी निकले की कोशिश करती दिख रही है लेकिन वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही है. बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. 

