राजस्थानः चांदी के गहने लूटने के लिए 90 साल की महिला को पलंग समेत उठा ले गए चोर

चांदी की आसमान छूती कीमत के बीच अब इस सफेद धातु की सुरक्षा एक बड़ा मसला बन गया है. पहले लोग चांदी की सुरक्षा को लेकर इतने फ्रिकमद नहीं रहते थे. लेकिन अब हालात बदल गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
  • चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण इलाकों में चांदी के आभूषणों की चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं.
  • भीलवाड़ा जिले के कोठिया गांव में चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग के साथ अगवा कर लिया था.
  • चोरों ने बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांधकर उसे खेत में छोड़ दिया और चांदी के गहने लूटने की कोशिश की थी.
भीलवाड़ा:

चांदी की आसमान छूती कीमत के बीच अब इस सफेद धातु की सुरक्षा एक बड़ा मसला बन गया है. पहले लोग चांदी की सुरक्षा को लेकर इतने फ्रिकमद नहीं रहते थे. लेकिन अब हालात बदल गया है. चांदी की चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है.चांदी के आभूषण चोरी से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से सामने आई है. जहां  चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग के साथ अगवा कर लिया, ताकि 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषणों को लूट सकें. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना अरवाड़ क्षेत्र के कोठिया गांव से चौंकाने वाली घटना सामने आई है.

बताया गया कि चोरों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पलंग के साथ अगवा किया और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे खेत में छोड़ दिया, उसके बाद आरोपी फरार हो गए. यह घटना तब सामने आई है, जब सोमवार को सवाई माधोपुर जिले के कोडाई गांव में एक महिला की बर्बर हत्या चांदी के गहनों की लूट के लिए की गई थी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस और अधिकारियों के अनुसार, भीलवाड़ा की घटना बुधवार रात को हुई, जब चोरों ने पूर्व सरपंच नथी देवी माली के घर में चोरी की नीयत से घुसपैठ की. अपराध करने से पहले, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर लिया और उन्हें बंधक बना लिया.

वृद्धा के आभूषण देख चोरों ने पलंग सहित उठा लिया

घटना के समय नथी देवी की सास छोटी देवी बरामदे में पलंग पर सो रही थीं. चोरों ने उनकी चांदी की आभूषणें देखकर उनका मुंह बंद किया और उन्हें पलंग सहित पास के खेत में ले जाकर उनके हाथ-पैर बांध दिए. इस दौरान अन्य परिवार के सदस्य उठे और देखा कि उनके कमरे बाहर से बंद हैं. उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद गांव वाले पहुंचे और ताले तोड़ दिए. जब छोटे देवी घर में नहीं मिलीं, तो तुरंत खोज शुरू की गई.

घर के लोग जग गए, इसलिए चांदी चुराए बिना भागे चोर

कुछ ही समय बाद बुजुर्ग महिला को खेत में बेसहारा अवस्था में पाया गया, जबकि चोर पहले ही फरार हो चुके थे. परिवार और गांव वालों की त्वरित कार्रवाई के कारण चोर चांदी के गहने नहीं ले पाए. पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. जांच अभी जारी है. पुलिस का मानना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक गहनों वाली महिलाओं को निशाना बनाकर अपराध बढ़ रहे हैं.
 

