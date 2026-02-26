Gold Silver Price Today February 26 LIVE Updates: सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. अगर आप सोने-चांदी की खरीद करने की सोच रहे हैं तो आज 26 फरवरी के ताजा रेट जरूर चेक करे.बीते एक साल में सोने ने करीब 80% और चांदी ने 180% से ज्यादा का बंपर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. शादियों का सीजन होने के कारण दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22K और 24K सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतों में भारी उठापटक ने खरीदारों को उलझन में डाल दिया है.ग्लोबल टेंशन और सेफ हेवन एसेट की बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना ₹1,61,100 पर हैं. वहीं,5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी ₹2,68,196 के स्तर पर है.

ऐसे में क्या आपको अभी सोना-चांदी खरीदना चाहिए या और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इस लाइव ब्लॉग में जानें अपने शहर के 22 और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा रेट्स, MCX पर सोने-चांदी के लाइव रेट और क्या है मार्केट एक्सपर्ट्स सलाह.जानें सोने-चांदी को लेकर पल-पल की हर जरूरी अपडेट्स...

Gold, Silver Rate Today, 26 February 2026 LIVE Updates (Aaj sone Chandi ka Bhav):