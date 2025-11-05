शौक बड़ी चीज है: बेटे की खुशी, बिजनेमैन ने खरीदा राजस्थान का सबसे महंगा VIP कार नंबर

जयपुर के एक कारोबारी ने अपनी कार के लिए वीआईपी नंबर के लिए 31 लाख रुपये खर्च कर दिए. इतने नंबर खर्च कर इस कारोबारी ने अपने ऑ वीआईपी नंबर आरजे 45 सीजी 0001 लिया है. यह नंबर लेने वाले कारोबारी का जीवन भी काफी दिलचस्प है. उन्होंने पहले ऑटो चलाया, फिर होटल में वेटर का काम किया और अब अपनी मेहनत की बदौलत कामयाब बिजनेसमैन बन गए हैं. वह लग्जरी कारों और वीआईपी नंबरों के शौकीन हैं.

पहले भी ले चुके हैं वीआईपी नंबर

अपनी लग्जरी कारों के महंगे वीआईपी नंबर लेने के लिए मशहूर राहुल तनेजा एक बार फिर चर्चा में हैं. साल 2018 में जगुआर एक्सजेएल कार के लिए राजस्थान का उस समय का सबसे महंगा वीआईपी नंबर आरजे 45 सीजी 0001 लिया था. तनेजा ने मंगलवार को ऑडी आरएसक्यू एट कार के लिए जयपुर आरटीओ से 31 लाख में राजस्थान का आज तक का सबसे महंगा वीआईपी नंबर आरजे 60 सीएम 0001 लिया है. साल 2011 में भी राहुल ने अपनी पहली लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू सैवेन सीरीज के लिए वीआईपी नंबर आरजे 14 सीपी 0001 लिया था.उस समय उन्होंने ये नंबर ऑक्शन में 10 लाख में लिया था.

दरअसल 16 नवंबर को 18 साल के होने वाले रेहान तनेजा को उसके पिता राहल तनेजा ऑडी कार गिफ्ट कर रहे हैं.सात साल पहले जब राहुल तनेजा ने जैगुआर कार ली थी, तब अपने बेटे से वादा किया था कि वो जब 18 साल का होगा तब अगर राहूल तनेजा की आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो वो उसके जन्मदिन पर उसकी मनपसंद कार तोहफे में देंगे.

कार के नंबर के लिए इतने पैसे खर्च करना सही है,इस सवाल के जवाब में राहुल तनेजा ने कहा, "मैं आज में जीता हूं, मुझे आज जिस चीज में खुशी मिलती है, मैं वो करने की कोशिश करता हूं.मेरी खुशी मेरे बेटे की खुशी में है, मेरे बेटे की खुशी कारों और कारों के नम्बरों में है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे बेटे की खुशी के लिए कुछ करने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है."

राहुल तनेजा की वीआईपी नंबर आरजे 60 सीएम 0001 वाली ऑडी कार

ऑटो रिक्शा की अगली सीट से लग्जरी कारों की पिछली सीट तक का सफर

राहुल तनेजा का जन्म मध्य प्रदेश के मंडला जिले के कटरा नाम के छोटे से गांव में हुआ था. राहुल के पिता साइकिल के पंचर बनाने का काम करते थे. मां खेतों में काम करती थी.राहुल ने 11 साल की उम्र में अपने जीवन का संघर्ष प्रारम्भ कर दिया था. उन्होंने बर्फखाना चौराहा, आदर्श नगर, जयपुर के एक छोटे से ढाबे में वेटर का काम किया.वहां दो साल काम करने के बाद उन्होंने अगले पांच साल दिवाली में पटाखे, होली में रंग,मकर संक्रान्ति में पतंगे, राखी पर राखियां और गर्मी की छु‌ट्टियों में कॉमिक्स बेचने से लेकर कोरियर सर्विस, टू-लेट सर्विस और आदर्श नगर और जवाहर नगर जयपुर में अखबार डालने जैसे कई काम किए.उन्होंने 16 से 18 साल की उम्र तक रात नौ से बारह बजे तक जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा भी चलाया.

राहुल तनेजा ने 19 साल की उम्र में सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर में 'कार पैलेस' नाम से कार बाजार खोला और फैशन शो में मॉडलिंग का काम करना शुरू किया. इस दौरान 1999 में राहुल तनेजा ने 'मिस्टर जयपुर', 'मिस्टर राजस्थान' और 'मेल ऑफ दी ईयर' के टाइटल जीते. उन्होंने 20 साल की उम्र में 2000 में 'लाइव क्रियेशन्स' नाम से ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली. उन्होंने 25 साल की उम्र में मुंबई में अपना ऑफिस खोला और 'इंडियन आर्टिस्ट डॉट कॉम' नाम से आर्टिस्ट मैनेजमेंट कम्पनी लॉन्च की. उन्होंने 2010 में 'राहुल तनेजा प्रीमियम वैडिंग्स' नाम से वेडिंग मैनेजमेंट का काम शुरू किया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने जिस धंधे में हाथ डाला, उसी में उन्हें सफलता मिली.

