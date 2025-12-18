सऊदी में संदिग्ध मौत के 36 दिन बाद भारत लौटा युवक का शव, फोन पर मारपीट और आने की कहता था  

Rajasthan News: Rajasthan News: राजस्थान के बालोतरा जिले में बायतू के रहने वाले रमेश की मौत के 36 दिन बाद आखिरकार उसका शव गुरुवार को भारत आ रहा है. रोजगार की तलाश में विदेश गए इस युवक के शव का परिवार बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था. परिवार के इस सफर में कानूनी अड़चनों ने सबको कई बार रुलाया था. वहीं हाईकोर्ट की दखल के बाद अब ये प्रक्रिया पूरी हुई है.

मौत का रहस्य और परिवार की पीड़ा

रमेश अक्टूबर में काम की उम्मीद लेकर घर से निकला था. गांव के कुछ एजेंटों की मदद से पहले कतर पहुंचा फिर एक प्लेसमेंट एजेंसी ने उसे सऊदी अरब के दोहा में ऊंटों की देखभाल का काम दिलाया. लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं था. फोन पर परिवार से बात करते हुए रमेश ने कंपनी मालिक और साथियों की मारपीट की शिकायत की. वह काफी परेशान था और जल्द लौटने की बात कहता था.

फिर अचानक 13 नवंबर को उसकी मौत की खबर आई. मौत संदिग्ध लग रही थी लेकिन शव लाने में एक महीने से ज्यादा समय लग गया. परिवार वाले रो-रोकर बेहाल हो गए. मां तीजो देवी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे.

शव वापसी के लिए संघर्ष

शव को भारत लाने के लिए स्थानीय नेता आगे आए. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विधायकों ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

आखिरकार 10 दिसंबर को मां तीजो देवी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. अदालत ने केंद्र सरकार और सऊदी अरब को नोटिस भेजा. शव की वापसी में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए. इस दखल के बाद ही प्रक्रिया पूरी हुई.

दोपहर को जयपुर पहुंचेगा शव

आज दोपहर रमेश का शव जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा. वहां परिवार को सौंपा जाएगा. फिर एम्बुलेंस से पैतृक गांव ले जाया जाएगा. यह पल परिवार के लिए राहत भरा है लेकिन मौत के रहस्य ने कई सवाल छोड़ दिए हैं. ऐसे मामलों में विदेशी कामगारों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

