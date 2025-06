राजा रघुवंशी हत्याकांड : आक्रोशित यात्री ने एक आरोपी को इंदौर हवाई अड्डे पर जड़ा थप्पड़

राजा रघुवंशी के हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताते हुए एक यात्री ने इस बहुचर्चित वारदात के एक आरोपी को स्थानीय देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर मंगलवार रात अचानक थप्पड़ जड़ दिया. चश्मदीदों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई, जब मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के चार आरोपियों को अपने साथ लेकर प्रस्थान द्वार से हवाई अड्डे में दाखिल हो रही थी.

चश्मदीदों के मुताबिक अपना सामान लेकर खड़े एक यात्री ने जब आरोपियों को पास से गुजरते देखा, तो उसने राजा रघुवंशी हत्याकांड पर आक्रोश जताते हुए एक आरोपी को अचानक थप्पड़ जड़ दिया.

चूंकि चारों आरोपियों को नकाब पहनाकर हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था, इसलिए तुरंत पता नहीं चल सका है कि यात्री ने इनमें से किसे थप्पड़ मारा.

