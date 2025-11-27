विज्ञापन
विशेष लिंक

स्कॉर्पियो चढ़ाकर भाग रहे थे दबंग, पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक जो जिंदगीभर याद रहेगा

यूपी पुलिस के सामने लापरवाही और हुडदंगबाजी और फिर वहां से फरार होने की कोशिश करते वक्त दबंगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो क्या होगा. मुजफ्फरनगर पुलिस ने उनको ऐसा सबक सिखाया, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
स्कॉर्पियो चढ़ाकर भाग रहे थे दबंग, पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक जो जिंदगीभर याद रहेगा
मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबंगों के सिखाया सबक.
  • दिल्ली ब्लास्ट के बाद देशभर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और हर गाड़ी की कड़ी जांच की जा रही है.
  • उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की.
  • पुलिस ने दबंगों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कानून का सख्त सबक सिखाया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली ब्लास्ट के बाद से देशभर के शहरों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है. पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है और आने-जाने वाली हर गाड़ी की बारीकी से चेकिंग कर रही है. शहरों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. चेकिंग के दौरान ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पुलिस को चमका देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको ऐसा सबक सिखाया, जिसे वे जिंदगीभर याद रखेंगे.

ये भी पढे़ं- संभल में जोरदार भिड़ंत से चकनाचूर हो गई कार और पिकअप, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश

पुलिस चेकिंग के लिए भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगी स्कॉर्पियो को रोक रही थी. लेकिन कार सवारों की हिम्मत को देखिए कि पुलिसकर्मियों के उनको रोकने के बावजूद भी इन लोगों ने उनकी एक न सुनी. पुलिस वाले गाड़ी पकड़ते रह गए और इन लोगों ने उसे स्टार्ट कर उन पर ही चढ़ाने की कोशिश की. दबंगों को लगा था कि पुलिस को चमका देकर ये लोग भाग निकलेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका. ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने पीछा करके दबंगों को पकड़ा

हिम्मत तो देखिए इन लोगों की. यूपी पुलिस के सामने लापरवाही और हुडदंगबाजी और फिर वहां से फरार होने की कोशिश करते वक्त इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो क्या होगा. ब्लैक स्कॉर्पियो पुलिस के सामने ही वहां से फरार हो गई. लेकिन पुलिस उनको कहां छोड़ने वाली थी. पुलिस ने तुरंत कार का पीछा शुरू किया और कार सवारों को धर दबोचा. उसके बाद स्कॉर्पियो सवार दोनों दबंग पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलते नजर आए.

पुलिस से मिला सबक जिंदगीभर याद रखेंगे दबंग

हैरानी की बात यह है कि आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रजापत चेकिंग करने खुद मौके पर पहुंचे थे. लेकिन दबंगों ने चकमा देकर वहां से फरार होने की कोशिश की. जिसके बाद ब्लैक स्कॉर्पियो सवारों को पकड़कर आईपीएस अधिकारी ने कानून का पाठ सिखाया. ये मामला मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के हृदय दिल शिव चौक का है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Muzaffarnagar, Police Checking, Up Police Checking, Car Run Over Police
Get App for Better Experience
Install Now