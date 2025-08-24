विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश, इन राज्यों में भी अलर्ट; जानिए अपने शहर का मौसम

Delhi Rain : आईएमडी ने रविवार को सिविल लाइंस, लाल किला, लाजपत नगर, नरेला, बवाना, अलीपुर और आईटीओ सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश, इन राज्यों में भी अलर्ट; जानिए अपने शहर का मौसम
  • भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आगामी दिनों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
  • उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.
  • बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है जिससे मौसम में और बदलाव आ सकता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

इस समय पूरे देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ जगहों पर इसने बाढ़ और जलभराव जैसी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 24 और 25 अगस्त को बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने 26 अगस्त को आंधी-तूफान के साथ और भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है.

Latest and Breaking News on NDTV

आईएमडी ने रविवार को सिविल लाइंस, लाल किला, लाजपत नगर, नरेला, बवाना, अलीपुर और आईटीओ सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है.

विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारी बारिश से यातायात जाम, सड़कों पर फिसलन, फसलों को नुकसान और कच्चे मकानों को आंशिक क्षति हो सकती है. लोगों से कहा गया है कि वे जहाँ तक हो सके घर के अंदर रहें, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें, और यातायात नियमों का पालन करें.

उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में मध्यम बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी है.

वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है. राजस्थान में मानसून 'ट्रफ लाइन' सक्रिय होने से दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 24 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यह सिलसिला 25 और 26 अगस्त को भी जारी रहने का अनुमान है. गुजरात क्षेत्र के लिए भी अगले सात दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा.

बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार, 25 अगस्त को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के आसपास है और यह गंगानगर, ग्वालियर, बांदा, देहरी और निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से होते हुए पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है.

इन राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के कई अन्य हिस्सों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इनमें जम्मू, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा शामिल हैं.

कुल मिलाकर, मानसून की सक्रियता के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. लोगों को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है जहाँ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Rain, Delhi Weather, Rain News, Weather Update, Storm In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com