धुरंधर की 1000 करोड़ कमाई के साथ दहाड़, 21वें दिन क्रिसमस पर दर्शकों ने लुटाया प्यार, तोड़े कई रिकॉर्ड

Dhurandhar Total Worldwide Box Office Collection: 5 दिसंबर का वो दिन जब सिनेमाघरों में धुरंधर रिलीज हुई तब से अब तक फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. वहीं हिंदी सिनेमा में कमाई करने वाली फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा रही है. इसी बीच फैंस के लिए गुड न्यूज है कि जहां धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है तो वहीं अब 21 दिनों की दुनियाभर में कमाई के साथ 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

धुरंधर ने कई फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

रिकॉर्ड्स की बात करें तो धुरंधर ने इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कांतारा चैप्टर 1 और छावा के बॉक्स ऑफिस को धुरंधर ने पछाड़ दिया है. दरअसल, छावा का कलेक्शन 807.91 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन था. वहीं कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में 852 करोड़ की कमाई हासिल की थी, जिसके बाद 100 करोड़ कलेक्शन करते हुए इन दो फिल्मों को केवल 21 दिनों में धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है, जिसकी जानकारी खुद धुरंधर ने मेकर्स जियो स्टूडियोज द्वारा दी गई है.

21 दिनों में धुरंधर ने की है इतनी कमाई

जियो स्टूडियोज के मुताबिक, 650 करोड़ कलेक्शन भारत में धुरंधर ने 21 दिनों में किया है. वहीं क्रिसमस के दिन आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर ने 28.60 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके बाद नेट कलेक्शन 668.80 करोड़ हो गया है. इसके बाद फिल्म 700 करोड़ की ओर बढ़ रही है.

बता दें कि रणवीर सिंह की धुरंधर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस हासिल हुई है. जबकि 2026 की ईद के मौके पर यानी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में इस फिल्म का सीक्वल यानी धुरंधर 2 रिलीज होगा, जिसका ऐलान हो गया है. वहीं 1000 करोड़ की कमाई करने वाली धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई हैं.