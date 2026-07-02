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मॉनसून ने दिल्ली में दी दस्तक, 5 दिन झमाझम बारिश होगी, NCR में बदला मौसम

Monsoon Rain in Delhi: मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर रीजन में मॉनसून पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा तक भी मॉनसून की बारिश पहुंच रही है.

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मॉनसून ने दिल्ली में दी दस्तक, 5 दिन झमाझम बारिश होगी, NCR में बदला मौसम
Monsoon Onset Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर में बारिश
PTI
नई दिल्ली:

Monsoon In Delhi: मॉनसून ने लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में दस्तक दे दी है. पांच दिन की देरी से मॉनसून दिल्ली पहुंचा है. मौसम विभाग ने इस पर मुहर लगा दी है. मॉनसून के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर रीजन में गुरुवार सुबह को बारिश देखने को मिली. अगले पांच दिनों तक बारिश का मौसम है. आईएमडी की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिख रहा है कि मॉनसून के बादलों ने दिल्ली एनसीआर को घेरा है. दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा में भी मॉनसून पहुंच चुका है. ऐसे में एक महीने में लगभग पूरे भारत में मॉनसून पहुंच चुका है. बीच में सात-आठ दिनों तक अटके रहने के बावजूद मॉनसून ने जून के अंत में रफ्तार पकड़ी थी. पिछले साल दिल्ली में मॉनसून 28 जून को आया था.

दिल्ली में आज का मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मॉनसून बिहार, झारखंड के रास्ते 28 जून के आसपास पहुंचा था. अनुमान था कि इसके दो-तीन बाद दिल्ली में मॉनसून भी पहुंच जाएगा. दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बादल छाये रहने, बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश होने के आसार हैं. इससे 40 डिग्री के टेंपरेचर और उमस से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी. 

Delhi Monsoon Update

Delhi Monsoon Update

सैटेलाइट तस्वीरों की बात करें तो दिल्ली और आस-पास नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में घने बादलों की चादर दिखाई दे रही है. 1 जुलाई की रात से ही दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. 2 जुलाई की सुबह भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ जिलों के रेड अलर्ट जारी किया था. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मध्यम से भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार रहेगा. 

दिल्ली एनसीआर में बारिश

बारिश से दिल्ली में गिरा तापमान

दिल्ली में बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है. सफदरजंग में तापमान 34 डिग्री, पालम में 33.6, लोधी रोड में 33.7 डिग्री, आया नगर में 33 डिग्री, राजघाट में 31.8 डिग्री, नजफगढ़ में 32.3 डिग्री और मयूर विहार में 31 डिग्री तक लुढ़क गया है. गुरुग्राम में तापमान 32 डिग्री पर आ गया है. दिल्ली में तापमान में गिरावट 6 डिग्री से 8.3 तक पहुंच गई है.

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दिल्ली में किस साल कब पहुंचा मॉनसून

Dates of Monsoon Onset over Delhi since 2001

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