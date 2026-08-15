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यूपी के सहारनपुर में 15 अगस्त को भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, ITBP के DIG की मौत

आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह अपने ड्राइवर रवि शंकर और एक जवान के साथ मसूरी से ट्रेनिंग पूरी कर स्कॉर्पियो गाड़ी से वापस अंबाला लौट रहे थे. रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गए.

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यूपी के सहारनपुर में 15 अगस्त को भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, ITBP के DIG की मौत
सहारनपुर सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी की मौत
  • यूपी के सहारनपुर में 15 अगस्त को आईटीबीपी DIG और उनके ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत हो गई
  • डीआईजी परमिंदर सिंह मसूरी से ट्रेनिंग पूरी कर अंबाला लौट रहे थे, उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई
  • हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है
हादसे की असल वजह क्या मानी जा रही है?
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 15 अगस्त को एक भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी डीआईजी और उनके ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है. मामला सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का है.  जानकारी के मुताबिक, आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह अपने ड्राइवर रवि शंकर और एक जवान के साथ मसूरी से ट्रेनिंग पूरी कर स्कॉर्पियो गाड़ी से वापस अंबाला लौट रहे थे. सरसावा के पास अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ी अचानक डिवाइडर से जा टकराई.

सड़क हादसे में ITBP के डीआईजी की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को स्थानीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने डीआईजी परमिंदर सिंह और ड्राइवर रवि शंकर को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल जवान का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है. घटना की सूचना मिलने पर डीएम और एसएसपी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटना की जानकारी ली.पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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