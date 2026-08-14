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दिल्ली में 15 अगस्त को बारिश होगी या मौसम रहेगा साफ? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

Independence Day Weather: दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान मौसम कैसा रहेगा? इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है.

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दिल्ली में 15 अगस्त को बारिश होगी या मौसम रहेगा साफ? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान
फाइल फोटो
  • IMD ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले और आसपास हल्की बारिश और बादलों का पूर्वानुमान जारी किया है.
  • सुबह चार से नौ बजे के बीच दिल्ली में लगभग पांच मिलीमीटर बारिश होने की साठ से सत्तर प्रतिशत संभावना है.
  • 14 से 15 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है.
लाल किले पर कार्यक्रम के दौरान क्या छाता ले जाना सही रहेगा?

देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह पर सभी की निगाहें टिकी हैं. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए विशेष मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. IMD के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्की बारिश होने की संभावना है.

5 मिमी बारिश होने की 60% संभावना

PM मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और देश में राष्ट्रीय समारोह आयोजित होंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 अगस्त को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. साथ ही सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच लगभग (पांच मिलीमीटर) हल्की बारिश होने का 70 प्रतिशत अनुमान है. सुबह 6-9 बजे के बीच भी लगभग 5 मिमी बहुत हल्की बारिश होने की 60% संभावना है. दोपहर से शाम के समय लगभग 3 मिमी बहुत हल्की बारिश होने की भी 60% संभावना है.

आईएमडी के मुताबिक 14-15 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने 14 से 18 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है.

हालांकि, दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज सुहावना बने रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 19 अगस्त तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लगभग हर दिन हल्की बारिश के आसार हैं.

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