कड़ाके की सर्दी और कोहरा गायब! दिल्ली NCR में अब बारिश से पलटेगा मौसम, जानें 1 हफ्ते का वेदर अपडेट

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी तो गायब हो गई है और कोहरा भी नहीं दिख रहा है. हालांकि आसमान में बादल छा गए हैं और ऐसे में बारिश के आसार हैं. भारत मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है.पश्चिमी विक्षोभों के कारण अगले सात दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बारिश होने के आसार हैं. 22 और 23 जनवरी को कश्मीर घाटी, 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. जबकि उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के इलाकों में 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की से थोड़ी तेज बारिश होने का अनुमान है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हालांकि 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं.

पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि 21 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता दिख रही है. वहीं 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अगले तीन दिनों में यह 9 से 10 डिग्री तक जा सकता है. लेकिन 23 जनवरी के बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी 23-24 जनवरी तक हो सकती है और यह 23-24 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में ठंड का अहसास कम होगा, हालांकि बादलों के बीच हल्का या मध्यम स्तर का कोहरा अभी कुछ दिनों तक पड़ता रहेगा.

दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया और अगले छह दिनों तक यह 7 डिग्री के आसपास बना रहेगा. 23 जनवरी को बारिश के आसार हैं और उस दिन टेंपरेचर 10 डिग्री तक जा सकता है.

Delhi Weather News

उत्तराखंड, कश्मीर से दिल्ली तक बारिश का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभों के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश होने की संभावना है. कश्मीर में 22-23 को जनवरी को और हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. उत्तर पश्चिम भारत यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास मैदानी इलाकों में 22 से 25 जनवरी के बीच कहीं मध्यम से छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में 21 जनवरी से कोहरा फिर वापस लौटने का अनुमान है.

कहां-कब होगी बारिश

22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार दिल्ली, यूपी, राजस्थान के कई इलाकों में

22-23 जनवरी को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने और बारिश का पूर्वानुमान

पंजाब, हरियाणा में 22 से 25 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना

हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश के आसार

राजस्थान में 22 और 23 जनवरी को बारिश होने के आसार हैं बादल छाए रहने से



जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के इलाके में बिजली कड़ने और तेज हवाएं चलेंगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ दिनों तक बादल छाने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सुहाना होगा.

