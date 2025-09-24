78 दिनों के बोनस का ऐलान, रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया त्योहार पर तोहफा

त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D स्तर के कर्मचारियों को इस साल 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा. इस फैसले से देशभर के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है.

जानकारी के अनुसार इस फैसले से करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के खातों में जाएगी और इसका भुगतान जल्द शुरू किया जाएगा. बोनस रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी स्टाफ को भुगतान की जाएगी. रेलवे में काम करने वाले नॉन गजटेड कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है. इसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहा जाता है.

बाजारों में आएगी रौनक

जानकारों का मानना है कि इस तरह के फेस्टिवल बोनस का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जब कर्मचारियों को बोनस मिलता है, तो वे ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ता है. इसका फायदा व्यापार और उद्योग दोनों को होता है. हाल ही में सरकार की तरफ से जीएसटी के दरों में भी परिवर्तन किए गए थे जिससे बाजार में तेजी आने की उम्मीद है.

