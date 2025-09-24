त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा इतने हजार का बोनस

रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ दिवाली का तोहफा मिला है. दरअसल दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया है. इस फैसले का फायदा रेलवे के ग्रुप C और ग्रुप D स्तर के 10.9 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बोनस रेलवे के कर्मचारियों के शानदार काम को देखते हुए जारी किया गया है.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

पटरियों का रखरखाव करने वाले

ट्रेन चालक

ट्रेन प्रबंधक (गार्ड)

स्टेशन मास्टर

तकनीशियन

तकनीशियन के सहायक

पॉइंट्समैन

ग्रुप-सी के दूसरे अधिकारी

बोनस के जरिए कितना मिलेगा पैसा?

सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि 78 दिनों की सैलरी के बराबर अधिकतम पीएलबी अमाउंट 17 हजार 951 रुपये है. यह अमाउंट अलग-अलग लेवल के रेल कर्मचारियों जैसे, पटरियों का रखरखाव करने वाले, ट्रेन चालक, ट्रेन प्रबंधक (गार्ड), स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, तकनीशियन के सहायक, पॉइंट्समैन के साथ मंत्रालय में तैनात कर्मचारियों और ग्रुप-सी के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 1,865.68 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है.

कब मिलेगा भुगतान?

सरकार की तरफ से बताया गया है कि बोनस (पीएलबी) का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है. ऐसे में उम्मीद है त्योहारों से पहले ही बोनस कर्मचारियों के खाते में आ जाए.

इसलिए दिया जा रहा बोनस?

अधिकारियों ने बताया कि साल 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. रेलवे ने रिकॉर्ड 161.49 करोड़ टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 अरब यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया.

महासंघ ने की थी बोनस की मांग

भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने कहा था कि बोनस में बढ़ोतरी और मंजूरी जल्‍द की जानी चाहिए. अभी 7,000 रुपये/माह के आधार पर बोनस दिया जा रहा है, लेकिन इसे 18,000 रुपये/माह के आधार पर देना चाहिए.