वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं... चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल का BJP पर निशाना

संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी किए जा रहे हैं. चुनाव आयोग पर सीधा कंट्रोल कर लिया गया है, वह बिना किसी सबूत के ऐसा नहीं बोल रहे हैं. उनके पास इसका पुख्ता सबूत है. चुनाव आयोग पर कब्जा है. चुनाव आयोग का इस्तेमाल भारतीय चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई और राष्ट्रविरोधी काम नहीं है.

राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 बार छपी है. राहुल ने प्रूफ के साथ उनके सीधे सवालों के जवाब नहीं देने के लिए चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि बिहार में SIR के बाद वोटर लिस्ट में 1 लाख 22 हजार डुप्लीकेट फोटो छपी हैं. ऐसे कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी वोट चोरी साबित की है.

चुनाव आयुक्त के चयन से सीजेआई को क्यों हटाया

राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयुक्त के चयन से सीजेआई को क्यों हटाया गया है. अगर केवल पीएम और गृह मंत्री ही रहेंगे तो उनकी आवाज की क्या कीमत रह जाएगी. क्यों पीएम मोदी और अमित शाह अपने पसंद के चुनाव आयुक्त को चुनना चाहते हैं. सीसीटीवी वाला कानून क्यों बदला गया है. ये चुनाव चुराने का खेल है, डेटा का नहीं. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पर कब्जा करने का क्या खेल है.

राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने RSS का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति आरएसएस के हैं. इस पर सदन में बैठे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने राहुल से चुनाव सुधार पर बात रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि किसी संगठन का नाम ना लें. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात सुनने के लिए ही बैठे हैं. अगर वह विषय पर नहीं बोल रहे तो सबका वक्त क्यों खराब कर रहे हैं.