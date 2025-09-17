विज्ञापन
'वोट चोरी' के आरोप और 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का दावा... राहुल गांधी की PC कल, जानिए क्या होगा नया खुलासा

गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
  • राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है. वो इसमें वोट चोरी के आरोपों नए दावे कर सकते हैं.
  • राहुल गांधी महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि पर नए तथ्य पेश कर सकते हैं.
  • राहुल गांधी ने पहले बेंगलुरु सेंट्रल सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को घेरा था.
नई दिल्ली:

Rahul Gandhi PC: मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर कथित 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर नए खुलासे करेंगे. हालांकि अनुमानों से उलट इस प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी "हाइड्रोजन बम" वाला खुलासा नहीं करेंगे, जिसका एलान उन्होंने बिहार के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किया था. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पहले जिस हाइड्रोजन बम का इशारा किया था वो हरियाणा की वोटर लिस्ट से जुड़ा था.

वाराणसी और हरियाणा के वोटर लिस्ट पर राहुल की टीम कर रही काम

राहुल गांधी की टीम पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को लेकर भी होमवर्क कर रही है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल जल्द हरियाणा या बनारस के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी से जुड़ा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ये खुलासा बिहार चुनाव के नजदीक आने पर किया जाएगा.

महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर राहुल कर सकते हैं बात

गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं. बताया जा रहा है इस बार राहुल नए तथ्यों के साथ सामने आ सकते हैं.

बेंगलुरु सेंट्रल सीट की गड़बड़ी का राहुल ने किया था खुलासा

इससे पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई.

राहुल गांधी इसे बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की वोट चोरी करार दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ वोटर अधिकार यात्रा निकाली. राहुल आने वाले दिनों में भी चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम जारी रखने वाले हैं.

