'वोट चोरी' मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. अमित मालवीय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी ने जोर-जोर से 'वोट चोरी' चिल्लाया. लेकिन जैसे वो ये बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था.

पवन खेड़ा के पास दो वोटर कार्ड, अमित मालवीय ने दिये सबूत, कहां- राहुल लोकतंत्र के लिए खतरनाक
'वोट चोरी' विवाद पर अमित मालवीय ने राहुल गांधी को घेरा
  • भाजपा के अमित मालवीय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी होने का दावा किया है.
  • मालवीय ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के मुद्दे पर झूठे आरोप लगाने पर निशाना साधा है.
  • पवन खेड़ा के पास पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों के दो एपिक नंबर होने का दावा किया जा रहा है.
नई दिल्‍ली:

भारतीय जनता पार्टी  के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जो 'वोट चारी' को लेकर अभियान चला रहे हैं. अमित मालवीय ने दावा किया कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्‍ट में नाम दर्ज करा लिया था.  

अमित मालवीय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी ने जोर-जोर से 'वोट चोरी' चिल्लाया. लेकिन जैसे वो ये बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था, वैसे ही अब ये बात सामने आई है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, के पास दो सक्रिय एपिक नंबर हैं (जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में, जो क्रमशः पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं).'

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर 

मालवीय के एक्स पोस्ट के अनुसार, 
पहले वोटर आईडी की डिटेल 

  • नाम - पवन खेड़ा 
  • पिता का नाम- एचएल खेड़ा 
  • एपिक नंबर- एक्सएचसी1992338 
  • विधानसभा- 41 जंगपुरा 
  • पार्ट नंबर- 28 
  • पार्ट नाम - निजामुद्दीन ईस्ट
  • सीरियल नंबर- 929

दूसरा वोटर आईडी कार्ड  

  • नाम - पवन खेड़ा, 
  • पिता का नाम- एचएल खेड़ा
  • एपिक नंबर- एसजेई 0755967 
  • विधानसभा- 40 नई दिल्ली
  • पार्ट नंबर- 78
  • पार्ट नाम- काका नगर
  • सीरियल नंबर- 820 है. 

क्‍या पवन खेड़ा ने कई बार मतदान किया?

अमित मालवीय ने कहा कि अब चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय एपिक नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया, जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है.  मालवीय ने कहा कि पवन खेड़ा न केवल दो वोटर आईडी रखने के अपराध में शामिल हैं, बल्कि बिहार में भ्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. स्पष्ट रूप से कहें तो राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में अपने झूठे आरोपों की जांच के लिए अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में गलत काम के आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है.

कांग्रेस ही असली 'वोट चोर': मालवीय

मालवीय ने आगे कहा कि सच यह है कि कांग्रेस ही असली 'वोट चोर' है. वे सभी को अपने जैसा बदनाम करना चाहते हैं. लंबे समय तक उन्होंने अवैध घुसपैठियों और गैर-भारतीयों को वैधता देकर हमारी चुनावी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और जनादेश चुराया. अब उन्हें डर है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया उनकी सच्चाई उजागर कर देगी. यह समय है कि भारत समझे कि राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं.

