मोदी सरकार 'All Rank, NO Pension' की नीति अपना रही : राहुल गांधी का बड़ा आरोप

विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 8 साल में बर्बाद करने की केस स्टडी बना भारत : राहुल गांधी का तीखा तंज

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, "One Rank, One Pension के धोखे के बाद अब मोदी सरकार 'All Rank, NO Pension' की नीति अपना रही है... सैनिकों का अपमान देश का अपमान है... सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए..."

दरअसल, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है, और इसके लिए सरकारी विभाग की ओर से कोई कारण भी नहीं बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा इसलिए हुआ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने पेंशन वितरण के लिए नई ऑनलाइन पेंशन वितरण व्यवस्था को अपनाया, जिसमें संभवतः तकनीकी खामियां होने की वजह से पेंशन नहीं बंट पाई.

