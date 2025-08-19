तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... राहुल ने दी धमकी तो बिफरी बीजेपी, सरकार के सलाहकार बोले- बेशर्मी की हद

चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहे राहुल गांधी ने अब खुलेआम धमकी दे डाली है. बिहार में वोटर अधिकार रैली के दौरान राहुल ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे. आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. राहुल की इस धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया है. राहुल के हमलों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के परिवार को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने को लेकर सरकार के सलाहकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

CEC के हलफनामा मांगने के बाद हमला

राहुल गांधी की ये धमकी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा था कि या तो सात दिन में हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें. दोनों निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीईसी ने कहा था कि बिना हलफनामे के चुनाव आयोग ऐसे आरोपों पर कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ होगा. उनका कहना था कि कोई मेरे सारे वोटरों को अपराधी बताए और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है. या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी. यदि हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार माने जाएंगे.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल ने गया जी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग कहता है कि एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वह खुद है. चोरी उनकी पकड़ी गई. मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ. निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा. हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे.

कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं, उसका नाम एसआईआर है. राहुल ने दावा किया कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना है. जनता का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है.

राहुल की धमकी- तीनों आयुक्तों को देख लेंगे

उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, "मैं जो कहता हूं, वह करता हूं. मैं झूठ नहीं बोलता.. तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें. अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं. लेकिन एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे. आपके खिलाफ कार्रवाई होगी.

बारिश के बीच जनता को संविधान की कॉपी दिखाते हुए राहुल ने दावा किया कि यह भारत माता का संविधान है और जब नरेंद्र मोदी तथा निर्वाचन आयोग वोट चोरी करते हैं तो वे भारत माता और संविधान पर आक्रमण करते हैं. राहुल ने कहा, "हम नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग को भारत माता और संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे. निर्वाचन आयुक्तों सुन लीजिए, अगर सही काम नहीं किया, तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी.

HUGE :



Rahul Gandhi openly threatens the Election Commission ! Again!



His message is clear : Respect Nehru–Gandhi dynasty or be targeted.



Rahul Gandhi is Dangerous, Anarchic & Anti - Democracy! pic.twitter.com/i5ipSc8yzY — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) August 19, 2025

खतरनाक, अराजक.. बीजेपी प्रवक्ता का पलटवार

राहुल की इस धमकी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें आड़े हाथ लिया और इसे खतरनाक, अराजक बताया. भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को फिर से खुलेआम धमकी दी है. उनका (राहुल का) संदेश स्पष्ट है: नेहरू-गांधी परिवार का सम्मान करें या फिर निशाना बनें. राहुल गांधी एक खतरनाक, अराजक और लोकतंत्र विरोधी नेता हैं!

सोशल मीडिया पर CEC के परिजनों पर निशाना

राहुल गांधी के हमलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार की जानकारी शेयर करते हुए निशाना साधा जा रहा है. इस पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इसे बेशर्म, बाजारू हमले करार देते हुए कहा कि इससे घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती.

मंत्रालय के सलाहकार बोले- बेशर्म-बाजारू

कंचन गुप्ता ने एक्स पर लिखा, "मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी गुलाम कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद करना बेमानी है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति सीईसी के बच्चों और उनकी पत्नी को इस विवाद में घसीटना और उन पर ऐसे बाजारू हमले करने के लिए शर्म महसूस होगी. शर्म वही कर सकते हैं, जो शर्मिंदा होंगे. राहुल गांधी और कांग्रेस बेशर्म हैं. बेटियों और दामादों को धमकाना घृणित है."

Nothing can be lower than this all-time low @RahulGandhi !

I suppose it is pointless to expect either Rahul Gandhi and his servile @INCIndia to feel ashamed for dragging in the children and their spouses of the CEC in this bazar-level attack on a constitutional authority. Only… pic.twitter.com/66pCCVceyL — Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) August 19, 2025

चुनाव आयोग पर हमलों का जिक्र करते हुए कंचन गुप्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने धमकी दी है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह उन पर कार्रवाई करेंगे. यह और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है. क्या राहुल गांधी यह बता रहे हैं कि इस लड़ाई में सीईसी के बच्चे भी फंसेंगे? क्या विपक्ष की राजनीति इस स्तर तक आ गई है?

'शायद जयराम और अन्य नेता भी असहज होंगे'

गुप्ता ने आगे कहा कि जयराम रमेश और पार्टी के अन्य लोग शायद ऐसे शातिराना और भद्दे हमलों को लेकर असहज महसूस कर रहे होंगे. मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं करते होंगे क्योंकि उनके भाषण भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं हैं. अगर कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी साध लेती है तो इसका मतलब होगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी की इसमें मिलीभगत है.