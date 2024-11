'महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित' : राहुल गांधी ने झारखंड चुनाव को बताया, जल-जंगल-जमीन की रक्षा की जीत

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं. महाराष्ट्र में जहां BJP की सुनामी से महायुति को बंपर जीत मिली है. वहीं, कांग्रेस की अगुवाई वाले महा विकास अघाड़ी 50 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई है. MVA को 48 सीटें मिली हैं. अकेले कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही ला पाई है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे को अप्रत्याशित बताया है. वहीं, झारखंड चुनाव के नतीजे को उन्होंने जल-जंगल और जमीन की रक्षा की जीत करार दिया है.

महाराष्ट्र-झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर किया है. राहुल गांधी ने लिखा, "झारखंड के लोगों का INDIA को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस और JMM के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. प्रदेश में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा की जीत है."

कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा, "महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं. इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे. प्रदेश के सभी मतदाता भाई-बहनों को उनके समर्थन और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद."

झारखंड में INDIA को कितनी सीटें?

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 56 सीटें INDIA गठबंधन के खाते में गई हैं. यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है. BJP गठबंधन ने 24 सीटें जीती हैं. JMM ने 32 सीटें जीती हैं. कांग्रेस को 16 सीटें मिलीं. RJD के हिस्से में 4 सीटें गई हैं. ऐसे में JMM से हेमंत सोरेन की दोबारा सरकार बननी तय है.

2019 के विधानसभा चुनाव में JMM ने 30, कांग्रेस ने 16 और RJD ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी. तीनों पार्टियों का गठबंधन था. तब मुख्यमंत्री JMM नेता हेमंत सोरेन बने थे. पिछले चुनाव में BJP को 25 सीटें मिली थीं.



महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली कितनी सीटें?

महाराष्ट्र में कांग्रेस महा विकास अघाड़ी को लीड कर रही थी. उसे 288 में से सिर्फ 19 सीटें मिली हैं. कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो शिवसेना (UBT) लेकर आई है. उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीटें मिली हैं, जबकि शरद पवार गुट ने 13 सीटें अपनी झोली में डाली है. कुल मिलाकर महा विकास अघाड़ी के हिस्से में 48 सीटें आई हैं.

प्रियंका की जीत के लिए वायानाड का किया शुक्रिया

इसके साथ ही राहुल गांधी ने केरल की वायानाड लोकसभा सीट पर बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की बंपर जीत के लिए उन्हें बधाई दी है. राहुल ने लिखा, "मुझे इस जीत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मेरे वायनाड परिवार ने प्रियंका पर भरोसा जताया है. मैं जानता हूं कि वह हमारे प्रिय वायनाड को तरक्की और समृद्धि के प्रतीक में बदलने के लिए साहस, करुणा और अटूट समर्पण के साथ नेतृत्व करेगी."

I feel immense pride as my family in Wayanad has placed its trust in Priyanka. I know she will lead with courage, compassion, and unwavering dedication to transform our cherished Wayanad into a beacon of progress and prosperity.