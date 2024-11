फडनवीस का खुद को 'अभिमन्यु' बताना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का बीच की कुर्सी पर बैठना... महाराष्ट्र में दे रहा क्या मैसेज?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में BJP ने बंपर वोट हासिल किए हैं. BJP की अगुवाई वाले गठबंधन 'महायुति' 288 में से 229 सीटों पर जीत दर्ज की है. अकेले BJP ने 130 सीटें जीती हैं. इस बंपर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तुलना महाभारत में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से की. उन्होंने कहा, "मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं. विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं. मैंने चक्रव्यूह तोड़ा है." ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में BJP अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी. लेकिन, इस बीच शनिवार शाम को 'महायुति' के तीनों नेताओं CM एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM अजित पवार और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के ज्वॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी एक तस्वीर से 'महायुति' को लेकर खास मैसेज मिल रहा है.

महाराष्ट्र में मिली बंपर जीत का जश्न मनाने और वोटर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए महायुति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें बीच की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे बैठे थे. उनके राइट साइड में देवेंद्र फडणवीस और लेफ्ट साइड में अजित पवार बैठे हुए थे. चुनाव में जीत के बाद से माना जा रहा है कि BJP फडणवीस को ही अगला CM बनाएगी. लेकिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं की सीटिंग पोजिशन को देखकर समझा जा सकता है कि अकेले दम पर 130 सीटें हासिल करने के बाद भी BJP महायुति के साथियों को साथ लेकर चलना चाहती है. पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे भी जरूरी हैं और अजित पवार भी... भविष्य में CM का नाम गठबंधन की आम सहमति से ही तय किया जाएगा.

मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं: देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस बोले, "महाराष्ट्र के लोगों ने हमें अभूतपूर्व जीत दी है. इससे पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं. 'एक हैं तो सेफ हैं' के नारे के अनुरूप, सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर हमारे लिए मतदान किया. यह महायुति, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM अजित पवार और रामदास अठावले की जीत है. यह एकता की जीत है. धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम रही. हमने दुष्प्रचार को चलने नहीं दिया."

फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र की जनता ने हमारी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं. इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता को PM मोदी की नीतियों पर पूरा भरोसा है. हम जनता का भरोसा बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेंगे.

#WATCH | Thane | Maharashtra CM & Shiv Sena leader Eknath Shinde and his party leaders celebrate with 'ladoos' as Mahayuti is set to form govt in the state pic.twitter.com/HisjKYQTor