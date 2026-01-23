हरियाणा की कहानी क्या पंजाब में दोहरा रही है कांग्रेस, जान लीजिए पूरी इनसाइड स्टोरी 

पंजाब में कांग्रेस के अंदर की गुटबाज़ी खुल कर सामने आने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के नेताओं को दिल्ली तलब करके बैठक की.बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ राहुल गांधी और प्रभारी भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग,विधानसभा में विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा,पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी,राजस्थान के प्रभारी और पंजाब से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा,विजय इंद्र सिंगला,राणा के पी सिंह और डॉ अमर सिंह शामिल हुए.कांग्रेस आलाकमान ने इन नेताओं से ये साफ कर दिया कि वे इनकी गुटबाजी से वाकिफ हैं और इन्हें मीडिया में बयानबाजी करने से मना किया है.कांग्रेस आलाकमान ने इन नेताओं से साफ कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि सामूहिक नेतृत्व के तहत पार्टी चुनाव में उतरेगी और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा.

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी उस वक्त सबसे उभर कर सामने आई जब एक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी संगठन में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मामला उठाया.इस पर कांग्रेस में चौतरफा प्रतिक्रिया हुई और बयानबाजी तेज हो गई किसी ने चन्नी को याद दिलाया कि किस तरह 2021 में दलित होने की वजह से चन्नी को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था मगर इसके बावजूद कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई थी.अब एक बार फिर चन्नी ने दलित कार्ड खेल दिया है.पंजाब में करीब 35 फीसदी दलित आबादी है.

कांग्रेस में लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष बनने की है क्योंकि पंजाब के नेताओं को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे मगर आलाकमान ने इन नेताओं से साफ कह दिया है .इन नेताओं के साथ एक दिक्कत ये भी है कि वाडिंग,चन्नी और रंधावा,मनीष तिवारी सभी सांसद हैं ऐसे में कांग्रेस क्या इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है.इस पूरे खेल में पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा चुप हैं. उन्होंने केवल इतना कहा है कि हमारे पास वैसे ही सांसद कम हैं यानि सांसदों को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाए.

मगर चन्नी के मौजूदा बयानों ने पंजाब में भी वहीं स्थिति पैदा कर दी है जो चुनाव के पहले हरियाणा में देखने को मिला जहां कुमारी शैलजा और भूपिन्दर सिंह के बीच आपसी कलह की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा.राहुल गांधी के तमाम कोशिशों के बावजूद इन दोनों ने हाथ तो मिलाया मगर इनके दिल नहीं मिल पाए.कहीं यही हालात पंजाब में पैदा ना हो इसलिए कांग्रेस आलाकमान अभी से सतर्क है और यही वजह है कि पंजाब के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुला कर उनहें दो टूक सुनाया गया है.

पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर भी अपने बयानों से गाहे बगाहे कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़े कर देते हैं.पंजाब के कांग्रेस नेता तो यहां तक कहते हैं कि कहीं सिद्धू के शेर (शायरी वाली)कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाए.दूसरी तरफ बीजेपी चुपचाप इस खेल को देख रही है वह अपने मौके के इंतज़ार में है.बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी पूर्व कांग्रेसी हैं.रवनीत सिंह बिट्टू भी कांग्रेस से बीजेपी में जाकर केन्द्र में मंत्री हैं.कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बीजेपी में हैं ही.

ऐसे में बीजेपी किसी और कांग्रेसी नेता पर दांव खेलेगी यह वक्त बताएगा.जाहिर है बीजेपी उचित समय का इंतजार कर रही है.वैसे पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन तो होना ही है.कुल मिलाकर कांग्रेस ने फिलहाल पंजाब में स्थिति संभालने की कोशिश की है मगर ये शांति कितने दिनों तक बनी रहेगी कहना मुश्किल है.कहीं इन नेताओं के आपसी टकराव में पंजाब में कांग्रेस की वही हालत ना हो जाए जो हाल पार्टी का हरियाणा में हुआ था.

