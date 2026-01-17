इज्जत और हिस्सेदारी मिलेगी तो BMC में उद्धव-कांग्रेस का साथ देंगे, ओवैसी की दो टूक

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है. महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में ओवैसी की पार्टी ने 126 सीटें जीतकर स्थानीय दलों को भी चौंका दिया है. अब अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस या एनसीपी मेयर बनाने के लिए ओवैसी को साथ आने का ऑफर देते हैं तो क्या वह जाएंगे या नहीं. इस सवाल का जवाब ओवैसी ने एनडीटीवी को एक खास इंटरव्यू में दिया है.

ये भी पढ़ें- Exclusive: उनको तो मेरी परछाई से भी डर लगता है... महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद, उद्धव पर ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

ओवैसी ने कहा कि जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप आकर मुझसे ये बोलेंगे कि दरी बिछाओ और आप लेट जाओ और सो जाओ. ये नहीं होगा. अगर इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तो इम्तियाज अली बात करेंगे. अगर आप इज्जत नहीं देंगे और हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे.

महानगरपालिकाओं में AIMIM का प्रदर्शन

छत्रपति संभाजीनगर– 33

मालेगांव – 21

नांदेड़– 14

अमरावती – 12

धुले– 10

सोलापुर– 8

मुंबई (BMC)– 8

नागपुर– 6

ठाणे– 5

अकोला– 3

अहिल्यानगर– 2

जालना– 2

उद्धव-कांग्रेस का साथ देने पर ओवैसी का जवाब

जब ओवैसी से पूछा कि क्या वह कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना से दूरी बनाए रखेंगे या स्थानीय स्तर पर समझौता करने के लिए ओपन हैं? इस सवाल पर ओवैसी ने दो टूक जवाब दिया है. इसके साथ भी उनका दर्द भी छलक पड़ा. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको तो मेरी परछाई से भी डर लगता है इसमें मैं क्या कर सकता हूं. कहीं उनको अगर नाम लेना हो तो वे गाली के सिवाय नाम ही नहीं लेते. उन्होंने मेरे लिए इस चुनाव में क्या-क्या अनाप-शनाप नहीं कहा.

ओवैसी ने कहा कि हमने तो बिहार चुनाव के दौरान उनको लेटर भी लिखा था. उन्होंने तो जोकर से लेकर क्या-क्या नहीं कह दिया. जो मन और जवान में आता था बोल देते थे. लेकिन सीमांचल की जनता ने उनको जवाब दिया. अब महाराष्ट्र की जनता ने भी आपको जवाब दे दिया. हम तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो हारेंगे भी.

बता दें कि AIMIM ने 29 में से 12 महानगरपालिकाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का उदाहरण है. AIMIM का सबसे शानदार प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व औरंगाबाद) महानगरपालिका में देखने को मिला है, जहां पार्टी ने 33 सीटें हासिल की हैं.