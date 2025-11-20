विज्ञापन
विशेष लिंक

पुरी जगन्नाथ मंदिर में देव दीपावली उत्सव शुरू, भगवान जगन्नाथ तीन दिन तक करेंगे पूर्वजों का श्राद्ध

बता दें कि मार्गसीरा माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस तीन दिवसीय देव दीपावली का आयोजन किया जाता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन श्राद्ध बेशा धारण करते हैं और अपने पूर्वजों के सम्मान में विशेष दीप अर्पित करते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
पुरी जगन्नाथ मंदिर में देव दीपावली उत्सव शुरू, भगवान जगन्नाथ तीन दिन तक करेंगे पूर्वजों का श्राद्ध
  • पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तीन दिनों तक चलने वाली देव दीपावली की परंपरा शुरू हो गई है
  • इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई-बहन सफेद वस्त्र धारण कर अपने दिव्य पूर्वजों के श्राद्ध और दीपदान करेंगे
  • संबित पात्रा ने कहा, महाप्रभु भी आम इंसानों की तरह परंपराओं को मानते हुए उनके साथ खड़े रहने का संदेश देते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुरी:

ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में तीन दिन की देव दीपावली की रस्म शुरू हो गई है. इस पर बीजेपी एमपी संबित पात्रा ने कहा, "आज पुरी धाम में देव दीपावली है. आज से तीन दिन तक महाप्रभु और बाकी दो भाई-बहन सफेद कपड़े पहनकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे. यह एक बहुत बड़ी परंपरा है". 

उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि जो परंपराएं आम इंसान मानते हैं, महाप्रभु भी इंसानों के बीच एक इंसान की तरह उन्हें वैसे ही मानते हैं और यह संदेश देते हैं कि मैं भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं..."

बता दें कि मार्गसीरा माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस तीन दिवसीय देव दीपावली का आयोजन किया जाता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन श्राद्ध बेशा धारण करते हैं और अपने पूर्वजों के सम्मान में विशेष दीप अर्पित करते हैं. 

इस परंपरा के मुताबिक देवता तीन दिनों में अलग-अलग दिव्य पूर्वजों के लिए दीपदान और श्राद्ध करते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Puri Jagannath Temple, Dev Deepawali, Three-day Rituals, Odisha Temples
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com