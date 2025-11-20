पुरी जगन्नाथ मंदिर में देव दीपावली उत्सव शुरू, भगवान जगन्नाथ तीन दिन तक करेंगे पूर्वजों का श्राद्ध

ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में तीन दिन की देव दीपावली की रस्म शुरू हो गई है. इस पर बीजेपी एमपी संबित पात्रा ने कहा, "आज पुरी धाम में देव दीपावली है. आज से तीन दिन तक महाप्रभु और बाकी दो भाई-बहन सफेद कपड़े पहनकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे. यह एक बहुत बड़ी परंपरा है".

उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि जो परंपराएं आम इंसान मानते हैं, महाप्रभु भी इंसानों के बीच एक इंसान की तरह उन्हें वैसे ही मानते हैं और यह संदेश देते हैं कि मैं भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं..."

बता दें कि मार्गसीरा माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस तीन दिवसीय देव दीपावली का आयोजन किया जाता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन श्राद्ध बेशा धारण करते हैं और अपने पूर्वजों के सम्मान में विशेष दीप अर्पित करते हैं.

इस परंपरा के मुताबिक देवता तीन दिनों में अलग-अलग दिव्य पूर्वजों के लिए दीपदान और श्राद्ध करते हैं.