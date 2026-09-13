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सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर फायरिंग, ताबड़तोड़ गोलियां दागते दिखे बदमाश

पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग की खबर सामने आई है. गुलाब सिद्धू मूसेवाला के करीबी बताए जाते हैं. CCTV में बाइकसवाल बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां दागते नजर आ रहे हैं.

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सिद्धू मूसेवाला के करीबी पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर फायरिंग, ताबड़तोड़ गोलियां दागते दिखे बदमाश
पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर पर गोलीबारी.
NDTV

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के करीबी गुलाब सिद्धू के घर पर गोलीबारी का मामला सामने आया है. गुलाब सिद्धू भी पंजाबी सिंगर हैं. बरनाला में उनके पैतृक घर पर बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने गोलियां दागी. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीन बाइक पर चेहरा ढंके तीन बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां दागते नजर आ रहे हैं. इस घटना के सिंगर गुलाब सिद्धू घर पर नहीं थे. बताया जाता है कि वो किसी गाने की शूटिंग के लिए विदेश गए हुए है. गुलाब सिद्धू के घर हुई फायरिंग का मामला सामने आने से बरनाला प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. 


पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर पर 3 अनजान लोगों ने फायरिंग की. पुलिस ने रविवार को बताया कि पंजाब के बरनाला ज़िले में पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर पर मोटरसाइकिल सवार तीन अनजान लोगों ने कथित तौर पर फायरिंग की. पुलिस ने यह भी कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. 

रात एक से दो बजे के बीच फायरिंग

स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर यह फायरिंग देर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच की गई है. सिंगर के घर के ऊपर 7 से 8 राउंड फायर किए गए, हालांकि घर के किसी भी सदस्य के ऊपर गोली नहीं लगी. हमलावरों द्वारा जो फायरिंग की गई, वह गुलाब सिद्धू के घर के गेट के ऊपर लगी गोलियां. पुलिस जांच में लगी है.

खबर अपडेट की जा रही है.

इनपुट- लवप्रीत सिंह बरनाला 

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