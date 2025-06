लाहौर में साथ-साथ, मरियम नवाज से गपशप.. गिरफ्तार हुआ जासूस ज्योति का ये दोस्त जसबीर कौन है

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हथियारों की जुबान में करारा जवाब देने वाले भारत ने अब उसके लिए भारत में जासूसी करने वालों को एक-एक कर पकड़ना शुरू कर दिया है. पंजाब पुलिस ने रूपनगर से यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसका पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और आतंकी संगठनों से संदिग्ध संबंध हैं और वह एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हस्सा है. खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, मोहाली में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) ने जसबीर सिंह की गतिविधियों की विस्तृत जांच शुरू की है, जो "जान महल" नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है. कथित तौर पर जसबीर पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क था.

जसबीर सिंह पंजाब के रूपनगर के गॉव महलां का रहने वाला है और जान महल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है. इस चैनल पर उसके 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं और उसने यहां 2.9 हजार वीडियो डाले हुए हैं.

जसबीर के एक वीडियो में ज्योति

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है, “स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल, मोहाली ने रूपनगर के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह से जुड़े एक महत्वपूर्ण जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है. जसबीर सिंह "जान महल" नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं. उन्हें PIO शाकिर उर्फ ​​​​जट रंधावा के साथ जुड़ा हुआ पाया गया है, जो एक आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है. जसबीर के हरियाणा स्थित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​(जासूसी के आरोप में गिरफ्तार) के साथ-साथ एहसान-उर-रहीम उर्फ ​​दानिश, एक पाकिस्तानी नागरिक और पाक उच्चायोग से निष्कासित अधिकारी के साथ भी निकट संपर्क हैं.”

Acting swiftly on actionable intelligence, State Special Operations Cell (#SSOC), Mohali has unearthed a critical espionage network linked to Jasbir Singh, a resident of Village Mahlan, #Rupnagar.



Jasbir Singh, who operates a #YouTube channel called “Jaan Mahal,” has been found…