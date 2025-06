पंजाब से एक और जासूस गिरफ्तार, 3 बार जा चुका है पाकिस्तान; ज्योति मल्होत्रा से भी खास कनेक्शन

पंजाब में छिपे पाकिस्तानी जासूसों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. जासूसी के आरोप में रूपनगर से जसबीर सिंह नाम के एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है. जसबीर 'जान महल' नाम का एक यूट्यूब चैनल चलता है. वह ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क में था. वह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ऑफिसर शाकिर जट्ट रंधावा के संपर्क में था. वह भारत की खुफिया जानकारियां आईएसआई एजेंट के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था.

Punjab DGP Gaurav Yadav tweets, "...State Special Operations Cell, Mohali has unearthed a critical espionage network linked to Jasbir Singh, a resident of village Mahlan, Rupnagar. Jasbir Singh, who operates a YouTube channel called “Jaan Mahal,” has been found associated with… pic.twitter.com/8bO4B5Zjtn