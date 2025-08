पाक परस्त अमेरिका को सेना ने भी दिखाया आईना, याद दिलाई 1971 की वो बात

India-US Relation: ट्रेड डील और रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका जिस कदर भारत से बेरुखी दिखा रहा है, वो दोनों देशों के बीच रिश्ते में नई कड़वाहट का संकेत है. सरकार ने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया है, जिसमें रूस से तेल खरीद पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है. अब भारतीय सेना ने भी अमेरिका को उसकी पुरानी पाकिस्तान परस्त नीति की याद दिलाई है.

भारतीय सेना ने 5 अगस्त 1971 को अखबार में छपी एक कटिंग साझा की है. जिसमें 1971 युद्ध से पहले पाकिस्तान को चीन और अमेरिका की मदद की बात लिखी गई है. साथ ही बताया गया है कि अमेरिका से पाकिस्तान को 1954 के बाद से करीब दो अरब डॉलर के हथियारों की आपूर्ति की गई.

इसी तारीख को छपी थी रिपोर्ट

ईस्टर्न कमांड ने ये पोस्ट इसलिए किया है, क्योंकि इसी दिन यानी 5 अगस्त को ही एक अंग्रेजी अखबार में अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर ये रिपोर्ट छपी थी. इस रिपोर्ट में ये साफ बताया गया था कि 1954 से लेकर 1971 तक दो बिलियन डॉलर के अमेरिकी हथियार पाकिस्तान को दिए गए. इस रिपोर्ट में चीन की मदद का भी जिक्र किया गया है. जिसमें बताया गया है कि चीन की तरफ से भी युद्ध से पहले पाकिस्तान को मदद पहुंचाई गई. तत्कालीनी रक्षा राज्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल के राज्यसभा में दिए गए बयान के आधार पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ थी.

#IndianArmy#EasternCommand#VijayVarsh #LiberationOfBangladesh



"This Day That Year" Build Up of War - 05 Aug 1971



"𝑼.𝑺 𝑨𝑹𝑴𝑺 𝑾𝑶𝑹𝑻𝑯 $2 𝑩𝑰𝑳𝑳𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑯𝑰𝑷𝑷𝑬𝑫 𝑻𝑶 𝑷𝑨𝑲𝑰𝑺𝑻𝑨𝑵 𝑺𝑰𝑵𝑪𝑬 '54"