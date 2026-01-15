पंजाब की मान सरकार पूरा करेगी चुनावी वादा, अगले बजट में महिलाओं के लिए ₹1,000 मासिक योजना होगी लागू

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) का चुनावी वादा, राज्य की हर महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का, अगले बजट में पूरा किया जाएगा. श्री मुक्तसर साहिब में राज्य स्तरीय माघी मेले को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए हर वादे को निभा रही है. मान ने कहा, “हमने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है. अगले बजट में महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा.”

यह घोषणा उस समय आई है जब विपक्ष सरकार पर चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने और सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाने का आरोप लगा रहा है. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि AAP ने सत्ता में आने के बाद सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया है.

उन्होंने कहा, “‘झाड़ू' ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया है, इसलिए पारंपरिक पार्टियां परेशान हैं. ये नेता मुझे इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि मैं आम परिवार से आता हूं, जो उन्हें हजम नहीं हो रहा.” मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और मुक्तसर रैली में भारी भीड़ सरकार की नीतियों के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाती है. उन्होंने शिअद प्रमुख सुखबीर बादल की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि वहां शायद ही कोई पहुंचा होगा.

विपक्ष AAP सरकार को बदनाम करना चाहती है

मान ने कहा कि विपक्ष AAP सरकार की जनहितैषी नीतियों से ईर्ष्या करता है और इसलिए उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मान ने बताया कि 63,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं, 10,000 नए पुलिसकर्मी भर्ती किए जा रहे हैं, छात्रों के लिए कई सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए हैं, सभी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है और 90% घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है.

उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों में पहली बार पानी पहुंचा है, जबकि 49,000 किमी सड़कों पर काम तेजी से चल रहा है. मान ने दावा किया कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों से ब्रेन ड्रेन हुआ, लेकिन अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है.

ये भी पढ़ें-: Fog Alert: दिल्ली NCR में फिर छाया घना कोहरा, शीत लहर का भी सितम, जानें कब तक पड़ेगी कंपकंपाने वाली सर्दी