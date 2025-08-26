BJP नहीं देगी कोई बड़ा सरप्राइज? जानें नए अध्यक्ष पर क्या है नया अपडेट

भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है. आए दिन बीजेपी से इस बारे में पूछा जाता है कि नया अध्यक्ष कब चुना जाएगा. भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी को नया अध्यक्ष देने की तैयारी की जा रही है. पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया है जो कि नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सलाह-मशविरे की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी. इसके बाद अध्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा.

कौन चुना जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष

हालांकि उससे पहले यूपी गुजरात और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे. ऐसा इसलिए भी क्योंकि पीएम मोदी यूपी से और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाने हैं. उनके निर्वाचन के बाद ही वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन पर अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे. सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाएगा जो संगठन की मजबूती पर ध्यान दे सके.

कोई चौंकाने वाला नाम नहीं बनेगा अध्यक्ष

पार्टी सामाजिक समीकरण या क्षेत्र के आधार पर चयन नहीं करना चाहती. सूत्रों ने यह भी कहा कि कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि जो नाम चर्चा में हैं उन्हीं में से किसी के अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. किसी बड़े चेहरे को अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है. हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर किसी कारण से बिहार चुनाव के ऐलान से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है तो फिर यह बिहार चुनाव के बाद ही किया जाएगा, चुनाव के दौरान नहीं.

बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में क्यों हुई देरी?

बीजेपी के नए अध्यक्ष के चयन में कई कारणों से देरी हुई है. इसमें एक बड़ा कारण यह भी है व्यापक विचार-विमर्श किया गया है. नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम के सुझाव के लिए आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने करीब सौ नेताओं से संपर्क साधा है. सूत्रों के अनुसार इनमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस बीजेपी से जुड़े और संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं से बातचीत की गई है. सूत्रों ने बताया कि ऐसे 88 वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में उनसे सुझाव लिया गया है. जहां कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ओर से कुछ नाम भी सुझाए. वहीं कुछ ने कहा कि जो भी नाम तय हो, उनकी ओर से सहमति रहेगी.