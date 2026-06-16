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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, घर के बाहर सो रही दो बुजुर्ग महिलाओं समेत तीन की हत्या

Prayagraj Triple Murder: प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की सोते समय हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, घर के बाहर सो रही दो बुजुर्ग महिलाओं समेत तीन की हत्या
प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर
प्रयागराज:

यूपी के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है. यहां यमुनानगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव में तीन लोगों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया. तीनों एक ही परिवार के थे और बुजुर्ग थे. जिसमें दो महिलाएं और पुरुष शामिल है. घटना सोमवार देर रात 1 बजकर 30 मिनट के आसपास की बताई जा रही है. मामले की जानकारी लगते ही प्रयागराज पुलिक ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश हत्याकांड का लग रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है.

आपसी रंजिश का हो सकता है मामला

यमुनानगर जोन की मेजा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने बताया कि तीनों बुजुर्गों की सोते वक्त हत्या की गई है. जिसमें अमरावती देवी पति नींबूलाल उम्र लगभग 65 साल, इंद्रावती देवी पत्नी दूधनाथ उम्र लगभग 62 साल और श्याम लाल पुत्र गुलजार उम्र 65 साल बताई जा रही है. तीनों के शव घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर मिले हैं. कुकुरकटवा गांव में हुई इस घटना के बाद सब हैरान हैं. शुरुआती आशंका आपसी रंजिश की लग रही है. हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

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घटना के बाद प्रयागराज एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे. इसके अलावा मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि तीनों की हत्या सिर कुचलकर की गई है. ऐसे में पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल जांच शुरू हो गई है. 

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