कौन हैं प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया? राष्ट्रपति पदक से सम्मानित IPS को मिली बड़ी जिम्मेदारी

IPS Officer Piyush Mordia: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में 1998 बैच के IPS अधिकारी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वाराणसी जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर तैनात रहे मोर्डिया अब प्रयागराज कमिश्नरेट की कमान संभालेंगे. अपनी सख्त कार्यशैली, प्रशासनिक अनुभव और पेशेवर पुलिसिंग के लिए पहचाने जाने वाले पीयूष मोर्डिया का करियर राज्य पुलिस से लेकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से भरा रहा है. लंबे अनुभव और प्रभावी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख अधिकारियों में गिना जाता है.

अजमेर से प्रयागराज तक का सफर

पीयूष मोर्डिया का जन्म 23 जुलाई 1970 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था. उन्होंने विज्ञान में स्नातक (B.Sc.) करने के बाद वित्त प्रबंधन में MBA किया. इसके अलावा उन्होंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MPA), एलएलबी तथा प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेसन फेलोशिप भी हासिल की है. बेहतरीन शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक समझ ने उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में एक अलग पहचान दिलाई. बिना किसी औपचारिक कोचिंग के उन्होंने पहले प्रयास में कस्टम्स सेवा हासिल की, लेकिन बेहतर रैंक के लिए दोबारा परीक्षा दी और 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी बने थे.

12वीं के बाद उनका चयन परमानेंट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय नौसेना में नेवल इंजीनियरिंग के लिए भी हुआ था और उन्होंने गोवा स्थित नेवल अकादमी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर उच्च शिक्षा का रास्ता चुना.

IPS Officer Piyush Mordia: कौन हैं प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर?

उनकी पहली रैंक 246 और दूसरी बार 126 रही, जिसके बाद उनका चयन IPS में हुआ. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने स्व-अध्ययन पर भरोसा किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था.

1998 बैच के IPS अधिकारी

पीयूष मोर्डिया 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था. अपने शुरुआती सेवा काल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक प्रबंधन में उनकी कार्यशैली को काफी प्रभावी माना जाता है.

BSF में भी निभाई अहम भूमिका

राज्य पुलिस में सेवा देने के बाद पीयूष मोर्डिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे. उन्होंने बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय बीकानेर में डीआईजी के रूप में कार्य किया. इसके बाद नई दिल्ली स्थित बीएसएफ फोर्स मुख्यालय में डीआईजी (कॉन्फिडेंशियल) की जिम्मेदारी संभाली. केंद्रीय सुरक्षा बलों में मिला अनुभव उनके प्रशासनिक प्रोफाइल को और मजबूत बनाता है.

IPS Officer Piyush Mordia: राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हो चुके हैं मोर्डिया

राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित

पीयूष मोर्डिया को उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (President's Police Medal for Meritorious Service) से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा उन्हें कई बार पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशस्ति रोल और अन्य विभागीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं. उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में है जो तकनीक आधारित पुलिसिंग, जवाबदेह प्रशासन और बेहतर कानून व्यवस्था पर जोर देते हैं.

प्रयागराज में होंगी बड़ी चुनौतियां

प्रयागराज प्रदेश का संवेदनशील और महत्वपूर्ण कमिश्नरेट माना जाता है. धार्मिक आयोजनों, वीआईपी कार्यक्रमों, अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन जैसी कई बड़ी जिम्मेदारियां पुलिस कमिश्नर के सामने रहती हैं. ऐसे में पीयूष मोर्डिया की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ प्रयागराज की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मिलेगा.

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