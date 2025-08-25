विज्ञापन
गुपचुप नोएडा पहुंचे पॉपस्‍टार हनी सिंह, सेक्‍टर 63 में गरीब बच्‍चों के साथ किया एक खास काम 

हाल ही में हनी सिंह नोएडा आए थे. कार में बैठे-बैठे ही उन्होंने सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार रुकवाई और हल्दीराम रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना मंगवाया.

  • हनी सिंह सोमवार को अचानक नोएडा सेक्टर 63 के H ब्लॉक पहुंचे और गरीब बच्चों के साथ समय बिताया.
  • उन्होंने हल्दीराम रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर बच्चों को अपने हाथों से सड़क किनारे खिलाया.
  • हनी सिंह को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी.
नोएडा:

'इंटरनेशनल विलेजर' जैसे सुपरहिट एलबम देने वाले हनी सिंह सोमवार को अचानक नोएडा पहुंच गए. हनी सिंह  नोएडा सेक्टर 63 के H ब्लॉक में थे और यहां पर उन्‍होंने गरीब बच्चों के साथ समय बिताया. सिंगर ने इन बच्‍चों को रेस्टोरेंट हल्दीराम से खाना लेकर खिलवाया. हनी सिंह को यहां पर देखकर उनके फैंस खुद को रोक नहीं पाए और उन्‍हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी.  अक्‍सर अपने कॉन्‍सर्ट्स और गानों की वजह से चर्चा में रहने वाले हनी सिंह को यह रूप भी लोगों का दिल जीतने वाला था. 

फैंस की लगी भीड़ 

सड़क किनारे बच्‍चों के साथ बैठे हनी खुद भी काफी खुश नजर आ रहे थे. उन्‍हें देखकर बच्‍चों के चेहरे पर भी मुस्‍कुराहट आ गई थी. सफेद टी-शर्ट और खाकी ग्रे कलर के पैंट में हनी सिंह अपने हाथों से बच्‍चों को खाना सर्व कर रहे थे. बच्‍चों के साथ ही वह भी सड़क के किनारे बैठे थे. पॉप स्‍टार को इस तरह से देखकर नोएडा सेक्टर 63 स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखी गई. वहां से गुजरते हुए लोग हनी सिंह को देखने के लिए रुक रहे थे. 

खुद सर्व किया खाना 

हाल ही में हनी सिंह अपने घर दिल्ली आए थे. इसी दौरान वह नोएडा भी आए थे. कार में बैठे-बैठे ही उन्होंने सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार रुकवाई और हल्दीराम रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना मंगवाया. वीडियो में रैपर सड़क किनारे बैठकर बच्चों को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं. उनके आस-पास मौजूद बच्चे वीडियो में खुश नजर आ रहे हैं. 

हनी सिंह के फैंस को जैसे ही उनके यहां पर होने की खबर मिली, वह यहां पर इकट्ठा होने लगे. फैंस के इकट्ठा होने से यहां पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई. हनी सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्‍टाग्राम हैंडल पर मुस्कुराते हुए बच्चों की एक तस्वीर भी शेयर की है. आपको बता दें कि हनी सिंह जो पंजाब के होशियारपुर में जन्‍में हैं, उनका नोएडा में भी एक घर है. 

