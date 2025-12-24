हनी सिंह के 'नागन' पर बवाल! बीजेपी नेता ने DGP से की शिकायत, कहा- ये पंजाबी कल्चर के खिलाफ

Honey Singh Song Controversy: बॉलीवुड रैपर और सिंगर हनी सिंह एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला उनके गाने ‘नागन 3.0' को लेकर है, जो दो साल पहले रिलीज हुआ था और यूट्यूब पर 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. जालंधर के एक बीजेपी नेता ने इस गाने को अश्लील बताते हुए पंजाब के डीजीपी से शिकायत की है.

क्या है शिकायत का मुद्दा?

बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने डीजीपी को लिखित शिकायत दी है. उनका आरोप है कि गाने में अश्लीलता और न्यूडिटी को बढ़ावा दिया गया है, जो पंजाबी संस्कृति के खिलाफ है. शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में विदेशी महिलाओं को आपत्तिजनक कपड़ों में दिखाया गया है, जो पंजाबी संगीत की परंपरा का हिस्सा नहीं है.

बच्चों और समाज पर असर

शिकायत में यह भी कहा गया है कि गाना यूट्यूब पर बिना किसी उम्र की रोक के उपलब्ध है. ऐसे कंटेंट का बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ता है और यह अश्लीलता को बढ़ावा देता है. इसे सार्वजनिक चिंता का गंभीर विषय बताया गया है.

शिकायत में IPC की धारा 292 और 293, IT एक्ट की धारा 67 और 67A का हवाला दिया गया है. साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नैतिकता और सभ्यता के हित में रोक लगाने की बात कही गई है. मांग की गई है कि गाना यूट्यूब से हटाया जाए और हनी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो.

कंप्लेंट में 2 अहम बातें

शिकायत में अरविंद शर्मा ने कहा कि नागन गीत के वीडियो में नग्नता, भद्दे डांस सहित आपत्तिजनक सीन हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मनोरंजन के नाम पर पंजाबी संगीत और पहचान को बदनाम किया जा रहा है. पंजाब की संस्कृति सम्मान मर्यादा और महिलाओं के प्रति आदर के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह के गाने भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं.

शर्मा ने ये भी लिखा कि यह गाना यूट्यूब पर बिना किसी एज लिमिट कैटेगरी के चल रहा है, जिससे बच्चों और किशोरों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने इसे गंभीर जनहित का मामला बताया.

गाना कब रिलीज हुआ था?

‘नागन 3.0' गाना 15 अप्रैल 2023 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था. उस समय भी अश्लीलता को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब दो साल बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में है.

