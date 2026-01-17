‘जयचंद’ से लेकर ‘पेंगुइन’ तक, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर नेताओं के बीच चले तंज भरे बाण

- महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा ने सबसे अधिक वार्ड जीतकर कुल 1441 सीटों पर कब्जा किया है.
- डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 405 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का स्थान प्राप्त किया है.
- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संजय राउत पर नारद मुनि और मंथरा का मिला-जुला रूप होने का तंज कसा है.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं की बौछार जारी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई नेताओं ने अपनी बात खुले तौर पर रखी. सबसे दिलचस्प प्रतिक्रियाएं इस प्रकार रहीं:
निशिकांत दुबे का संजय राउत पर सीधा वार
नारद मुनि तथा मंथरा का मिला जुला रुप ही संजय राउत हैं https://t.co/A7uibKI1sT— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 16, 2026
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संजय राउत पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें 'नारद मुनि तथा मंथरा का मिला-जुला रूप' बताया. दरअसल, संजय राउत ने X पर लिखा था, 'अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता! मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी.' दुबे का पलटवार उसी बयान पर केंद्रित था.
उद्धव और राज ठाकरे से मिलने की दुबे की घोषणा
निशिकांत दुबे ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, 'मुम्बई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा.'
मुम्बई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूँगा— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 16, 2026
नितेश राणे का वायरल तंज- ‘उद्धव जी और पेंगुइन'
उद्धवजी आणि पेंग्विन ला— Nitesh Rane (@NiteshNRane) January 16, 2026
जय श्री राम 🚩🚩 pic.twitter.com/HCz2aSp43y
बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने एक वीडियो पोस्ट कर उद्धव और आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, 'Uddhavji ani penguin la… Jai Shri Ram!' यह वीडियो जोरदार वायरल हुआ और इसे BJP की बड़ी जीत के बाद राणे के आक्रामक अंदाज़ के रूप में देखा गया.
तजिंदर बग्गा की ‘रस मलाई' पॉलिटिक्स
Ideological differences will always exist, but the Thackerays are not our enemies.— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) January 16, 2026
Ordered 3 Ras Malai at Matoshree for Uddhav Saheb Thackeray, Raj Thackeray & Aditya Thackeray. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/Bsrz41LD7h
BJP नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने X पर लिखा, 'Ideological differences will stay… ordered 3 Rasmalai for Uddhav, Raj & Aaditya Thackeray.' पोस्ट के साथ उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप का स्क्रीनशॉट भी लगाया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.
UBT का साफ संदेश
शिवसेना (यूबीटी) ने अपने आधिकारिक X हैंडल से लिखा, 'यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. मराठी मानुस को जब तक उसका सही सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह ऐसे ही जारी रहेगी.'
ही लढाई अजून संपलेली नाही…— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) January 17, 2026
मराठी माणसाला योग्य सन्मान मिळेपर्यंत अशीच सुरू राहील! pic.twitter.com/anLAhcZls5
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यभर के शहरी निकायों में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए कुल 1441/2869 वार्ड जीते हैं. इसमें शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी 404 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी. कांग्रेस 318 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर रही, जबकि NCP के दोनों खेमों (NCPAP/NCPSP) का संयुक्त प्रभाव सीमित दिखा. बड़े शहरों की तस्वीर में मुंबई में BJP सबसे आगे, नवी मुंबई में स्पष्ट बहुमत BJP को, जबकि ठाणे में शिवसेना (शिंदे धड़ा) ने दबदबा कायम किया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं