दिल्ली में पत्नी का कत्ल कर भागे पुलिस वाले ने अब खुद को गोली मारी, मौके पर मौत

दिल्ली के मयूर विहार में सामने आए चर्चित हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में फरार चल रहे दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल मनीष कुमार ने खुद को भी गोली मार ली. इस घटना के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया.

घरेलू विवाद के बीच हुई थी वारदात

जानकारी के अनुसार मनीष कुमार पूर्वी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था. उसकी पत्नी प्रियंका (26) एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं. शुरुआती जांच में सामने आया था कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. पुलिस के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि मनीष ने अपनी सर्विस पिस्टल से पत्नी पर गोली चला दी.

गोली लगने के बाद प्रियंका गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

पुलिस की तलाश के बीच सामने आई नई घटना

पत्नी की हत्या के बाद से ही पुलिस की कई टीमें मनीष कुमार की तलाश में जुटी हुई थीं. इस बीच खबर सामने आई कि आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली. इस जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें.

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर घरेलू विवाद इतना गंभीर कैसे हो गया कि बात हत्या तक पहुंच गई. साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी और उसने पत्नी की हत्या के बाद खुद को गोली मारने जैसा कदम क्यों उठाया. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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