पीएम उज्ज्वला योजना: सरकार देगी 25 लाख नए LPG कनेक्शन, महिलाओं को मिलेगा बिना जमा राशि के सिलेंडर

भारत सरकार ने 25 लाख नए गरीब लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन (LPG connection) देने का फैसला किया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दे दी है. 25 लाख नए जमा-मुक्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के फैसले से अब देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी. इन एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने पर 676 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक- इसमें 2,050 रुपए प्रति कनेक्शन की दर से 25 लाख जमा-मुक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए 512.5 करोड़ रुपए, 14.2 किलोग्राम के घरेलू ंएलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी के लिए 160 करोड़ रुपए (प्रति वर्ष अधिकतम नौ रिफिल, 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक), और परियोजना प्रबंधन व्यय, लेनदेन और एसएमएस शुल्क, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों, और प्रशासनिक व्यय के लिए 3.5 करोड़ रुपए शामिल हैं".

इस अवसर पर महिला लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट X पर कहा, "नवरात्रि के पावन अवसर पर, मैं उज्ज्वला परिवार से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ. यह कदम न केवल उन्हें इस पावन पर्व पर आनंद प्रदान करेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे संकल्प को भी मजबूत करता है."

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है, जिसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और स्थापना शुल्क की सुरक्षा राशि शामिल होती है. इसके अलावा, पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है.

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक - लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लागत भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा वहन की जाती है. लाभार्थियों के पास 14.2 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन, 5 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन या 5 किलोग्राम की डबल बोतल कनेक्शन में से चुनने की सुविधा है.

इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा, "नवरात्रि की शुरुआत के साथ, उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख जमा-मुक्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति देवी दुर्गा के समान सम्मान की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है. यह माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है. उज्ज्वला भारत की सबसे प्रभावशाली सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनकर उभरी है— रसोई घरों का कायाकल्प, स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश भर के परिवारों का भविष्य उज्ज्वल बना रही है."