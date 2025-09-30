महाअष्टमी के पावन मौके पर सीआर पार्क पहुंचे पीएम मोदी, लिया मां दुर्गा का आर्शीवाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को महाअष्‍टमी के मौके पर दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया. इस दौरान उन्‍होंने मंत्रोच्चार के बीच देवी की अराधना की. प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित काली बाड़ी में आरती भी की और पारंपरिक बंगाली संस्कृति के अनुसार आयोजित समारोह में हिस्सा लिया. मोदी ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दुर्गा पूजा समारोह समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है.

सभी के कल्‍याण के लिए प्रार्थना

पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा, 'आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर, मैं दुर्गा पूजा समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली के चित्तरंजन पार्क गया. चित्तरंजन पार्क बंगाली संस्कृति से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है. यह समारोह वास्तव में हमारे समाज में एकता और सांस्कृतिक जीवंतता की भावना को दर्शाता है. मैंने सभी की खुशी और कल्याण के लिए प्रार्थना की. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर दक्षिण दिल्ली के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और कई मार्गों को लेकर यातयात परामर्श जारी किये गए थे.

Today, on the auspicious occasion of Maha Ashtami, I went to Delhi's Chittaranjan Park to take part in the Durga Puja celebrations. Chittaranjan Park is known for its strong association with Bengali culture. The celebrations truly reflect the spirit of unity and cultural vibrancy… pic.twitter.com/Eu59ZY9J0C — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025

मिनी बंगाल सीआर पार्क

चित्तरंजन पार्क को दिल्‍ली का मिनी बंगाल भी कहा जाता है. यह जगह अपने दुर्गा पूजा समारोहों के लिए खासतौर पर मशहूर है. यह इलाका जीवंत पंडालों, खाने-पीने के स्टॉलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा रहता है. इस उत्सव को देखने के लिए न सिर्फ शहर बल्कि बाहर से भी हजारों पर्यटक आते हैं.