पीएम मोदी उत्तराखंड के रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल, 8260 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 नवम्बर को उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर एफआरआई देहरादून में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे.

8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर प्रधानमंत्री 8260 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं.

प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

अमृत (AMRUT) योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज

पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन

सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र

हल्द्वानी स्टेडियम (नैनीताल) में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान

इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

इसके साथ ही प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं — सोंग बांध पेयजल परियोजना (देहरादून) और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना (नैनीताल) का शिलान्यास करेंगे. सोंग बांध परियोजना देहरादून को प्रतिदिन 150 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराएगी, जबकि जमरानी परियोजना सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सहायक होगी.

इसके अलावा जिन दूसरे परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, उनमें चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र, तथा विद्युत सबस्टेशन परियोजनाएं शामिल हैं.