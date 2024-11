PM मोदी ने जैनाचार्य रत्नसुंदरसूरीश्वरजी महाराज का लिया आशीर्वाद, समाज में उनके योगदान को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में रैली के बाद जैनाचार्य रत्नसुंदरसूरीश्वरजी महाराज साहेब से मुलाकात की. PM मोदी ने जैनाचार्य का आशीर्वाद लिया. उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की हैं. PM मोदी ने लिखा, "धुले में जैनाचार्य रत्नसुंदरसूरीश्वरजी महाराज साहेब से मुलाकात हुई. समाज सेवा और आध्यात्म के प्रति उनका योगदान सराहनीय है. अद्भुत लेखन के लिए भी उनकी काफी तारीफ की जाती है."

In Dhule, met Jainacharya Ratnasundersurishwarji Maharaj Saheb. His contribution towards social service and spirituality is commendable. He is also admired for his prolific writing. pic.twitter.com/GaohGs96Ef