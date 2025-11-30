दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में BMW कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी दी है. पुलिस ने BMW कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि कार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली है. ये एक्सीडेंट बीती रात हुआ था. ये हादसे वसंत कुंज में एंबियंस मॉल के सामने हुआ है.
दिल्ली में 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या
दिल्ली में 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना कल देर शाम की है. दरअसल साहिल को उस वक्त गोली मारी गई जब वो सामुदायिक भवन के पास हो रही एक शादी के पास मौजूद था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साहिल को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू, घटना के हर एंगल से गहनता से पड़ताल जारी।
जलपाईगुड़ी: धुपगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत
रविवार सुबह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई. हाल के समय में धूपगुड़ी इलाके में ट्रेन की टक्कर से किसी जंगली हाथी की मौत की यह पहली घटना है. जहां एक बड़े हाथी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक हाथी का बच्चा रेलवे ट्रैक के पास घायल पड़ा मिला. घायल बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी हैं.
प्रधानमंत्री मोदी आज ‘मन की बात’ में देश को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने महीने के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 128वें एपिसोड में देश को संबोधित करेंगे. यह ब्रॉडकास्ट सुबह 11 बजे शुरू होगा और पूरे आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. यह प्रोग्राम AIR News वेबसाइट, Newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा, और AIR News, DD News, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा. आकाशवाणी पर हिंदी वर्शन के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट होगा.
दिल्ली में जहरीली हवा से मामूली राहत, 400 से नीचे AQI, लेकिन सांसों पर अभी भी संकट
दिल्ली की हर सुबह अब सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि धुंध और धुएं का मिश्रण लेकर आती है. राजधानी की हवा में घुला यह जहर लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है. रविवार सुबह यानी कि आज 6:05 बजे तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 दर्ज किया गया, जो ‘Poor' (खराब) श्रेणी में है. हालांकि राहत की बात ये है कि आज 16 दिन एक्यूआई में सुधार हुआ है. इससे पहले लगातार 16 दिन तक AQI बेहद खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, उस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली को लगभग 2 हफ्ते बाद राहत की सांस मिली है.
थाईलैंड के विदेश मंत्री आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे
दिल्ली: थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकेओ भारत के अपने पहले आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे.
