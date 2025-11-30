दिल्ली की हर सुबह अब सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि धुंध और धुएं का मिश्रण लेकर आती है. राजधानी की हवा में घुला यह जहर लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है. रविवार सुबह यानी कि आज 6:05 बजे तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 दर्ज किया गया, जो ‘Poor' (खराब) श्रेणी में है. हालांकि राहत की बात ये है कि आज 16 दिन एक्यूआई में सुधार हुआ है. इससे पहले लगातार 16 दिन तक AQI बेहद खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था, उस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली को लगभग 2 हफ्ते बाद राहत की सांस मिली है.