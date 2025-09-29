दिल्ली में BJP को मिला नया दफ्तर, उद्घाटन कर बोले PM मोदी- हमारे लिए यह मंदिर से कम नहीं

Delhi BJP New Office: दिल्ली में बीजेपी का नया दफ्तर मिल गया है. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता भी मौजूद रहे. बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जनसंघ और बीजेपी के जमाने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनसंघ के कार्यकर्ता बाहर से आने वाले लोगों को अपने घर में रखते थे और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम आज दिल्ली को यहां तक पहुंचाने में मदद कर रही है.



पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें दिल्ली बीजेपी का इतिहास उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है. हमारे लिए कोई भाजपा कार्यालय देवालय, मंदिर से कम नहीं है.

45 साल में बीज से विशाल वटवृक्ष बना भाजपाः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज नवरात्रि के पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है. दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई. भाजपा की स्थापना को 45 वर्ष हो गए हैं. लेकिन जिस बीज से भाजपा इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में विकसित हुई है, उसका बीजारोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था, जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी. आज दिल्ली भाजपा के पास जो ताकत है, वह पिछले दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और कड़ी मेहनत का परिणाम है."

नड्डा बोले- लंबे इंतजार के बाद दिल्ली बीजेपी को दफ्तर मिला



इस दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, "आज हम सभी के लिए खुशी का अवसर है कि लंबे इंतजार के बाद, दिल्ली प्रदेश भाजपा को अपना कार्यालय मिल गया है और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है. मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब भी हमने पार्टी के लिए किसी भी काम के लिए मार्गदर्शन मांगा, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं."

दिल्ली के BJP कार्यकर्ताओं का इतिहास संघर्ष और समर्पण की अद्वितीय मिसाल: PM मोदी

उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था- दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं का इतिहास संघर्ष और समर्पण की अद्वितीय मिसाल रहा है. इन्होंने हर चुनौती के बीच ना केवल संगठन को जीवंत रखा, बल्कि इसे सशक्त बनाने में भी अपना अद्भुत योगदान दिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लिए बना स्थायी प्रदेश कार्यालय संगठन को नई शक्ति, नई दिशा और नए आत्मविश्वास से भरेगा.



