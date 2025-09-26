दिल्ली बीजेपी को इस दिन मिलेगा नया दफ्तर, जानें यहां क्या कुछ खास

- दिल्ली बीजेपी को इसी महीने के आखिर में नया दफ्तर मिलने जा रहा है.
- नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे
- इस पांच मंजिला भवन में दो बेसमेंट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को अब एक नया और दफ्तर मिलने जा रहा है. दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन समारोह सोमवार यानि कि 29 सितंबर की दोपहर को आयोजित किया जाएगा. इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी भी इस उद्घाटन समारोह में शिरकत कर सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
बीजेपी के नए दफ्तर में क्या कुछ खास
भारतीय जनता पार्टी का ये नया दफ्तर पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है. जिसे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी एक्सटेंशन के पास बनाया गया है. दिल्ली बीजेपी का ऑफिस सालों वर्षों से पंडित पंत मार्ग पर है. बीजेपी का नया ऑफिस तीस हजार वर्ग फीट में बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी के इस नए दफ्तर में 5 मंजिला इमारत है. इसमें पार्किंग के लिए दो बेसमेंट हैं.
300 लोगों का ऑडिटोरियम
नए ऑफ़िस में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें तीन सौ लोग बैठ सकते हैं. नए भवन में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों के लिए कमरे होंगे.
