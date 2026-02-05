विकसित भारत, ट्रेड डील और गांधी परिवार... राज्यसभा में PM मोदी के संबोधन की ये हैं 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और विपक्ष को जमकर घेरा. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर शायराना अंदाज में भी हमला बोला. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को घेरा. पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान विपक्ष के वॉकआउट पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग थक गए, वो चले गए हैं लेकिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक देश की ऐसी हालत क्यों बनाए रखी थी?

राज्यसभा में अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि 'विकसित भारत की यात्रा में पिछले साल देश के तेजी से विकास के साल रहे हैं. यह जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में बदलाव का दौर रहा है. देश सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.'

PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

विकसित भारत: 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है और दूसरा क्वार्टर शुरू हो गया है. पिछली शताब्दी में भारत की आजादी की जंग में दूसरा क्वार्टर बहुत ही निर्णायक था. मैं साफ-साफ देख रहा हूं कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है. उतना ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है. आज भारत कई देशों का भरोसेमंद पार्टनर है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं. आज पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की बात करती है लेकिन उस चर्चा में मुख्य किरदार के तौर पर, आज भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ की एक मज़बूत आवाज बनकर उभरा है.

रिफॉर्म एक्सप्रेस: हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा पिछली गलतियों को सुधारने में खर्च हो रहा है. उस दौर में दुनिया के मन में जो इमेज बनी थी, उसे मिटाने में बहुत मेहनत लगती है, उन्होंने चीजों को इतनी खराब हालत में छोड़ दिया था. इसीलिए हमने भविष्य के लिए तैयार नीतियों पर ज़ोर दिया है. आज देश पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के आधार पर चलाया जा रहा है. भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है. 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' के मंत्र पर चलते हुए हम आगे बढ़े हैं, और आज सच्चाई यह है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है.

योजना आयोग को लेकर: हमारे देश की एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थी. वहां से आने के बाद उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे. मैं हिमाचल गई थी, जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग से कहा कि हमारे कामदारों को वर्कर्स को, जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की जरूरत है. ताकि उन पर सामान लादा जा सके. आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे बताया गया कि हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है. आगे वो कहती हैं कि जब वहां सड़कें नहीं थी. तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है. लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं. ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी का भाषण है. और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थीं, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे.

