पीएम मोदी का मिशन साउथ, शुक्रवार को चुनावी राज्यों केरल तमिलनाडु में एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर रहेंगे. इन दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के मंच पर एनडीए एकजुट नजर आएगा वहीं केरल की राजधानी तिरवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने के बाद अपनी पहली यात्रा में पीएम मोदी शहरी निकायों के विकास के लिए ब्लू प्रिंट रखेंगे.प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

शुक्रवार को वे चेन्नई से सटे मदुरंतकम में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं. मंच पर एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा. पीएम की रैली से पहले एनडीए को तब बड़ी ताकत मिली जब एएमएमके प्रमुख टी टी वी दिनाकरन ने राज्य के बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर एनडीए में वापसी की घोषणा कर दी. आज गोयल ने एआईएडीएमके महासचिव ई पलनीस्वामी से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की. चेन्नई के ताज होटल में वे अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं. डीएमडीके और ओपीएस धड़े को भी साथ लेने पर बातचीत जारी है.

डीएमके के गढ़ में होगी पीएम मोदी की रैली

बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली की जगह बहुत सोच समझ कर चुनी है. उत्तर तमिलनाडु डीएमके का का गढ़ माना जाता है. ऐसे में एनडीए डीएमके को उसी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए चुनौती देगा. वैसे मदुरंतकम में बीजेपी की सहयोगी पीएमके भी मजबूत रही है. कल की रैली के जरिए एनडीए अपनी एकजुटता का शंखनाद करेगा. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाने की योजना पर काम किया है और उसे काफी हद तक सफलता मिली है.



अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए पिछली बार की तुलना में अधिक मजबूत दिख रहा है. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गठबंधन की अगुवाई एआईएडीएमके ही करेगा. कल पीएम मोदी की रैली में मंच पर राज्य एनडीए के सभी शीर्ष नेता नजर आएंगे. इनमें एआईएडीएमके के महासचिव ई के पलनीस्वामी, पीएमके प्रमुख अन्बुमणि रामदॉस, तामिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के वासन, आईजेके के संस्थापक पी वेंधर, पुथिया नीधी काची के नेता जॉन पांडियन और एएमएमके प्रमुख टी टी वी दिनाकरण प्रमुख हैं.

सीटों के बंटवारे पर भी बनेगी सहमति?

इस बीच कल की रैली से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत ने भी जोर पकड़ लिया है. एनडीए नेतृत्व चाहता है कि रैली के मंच से एक एकजुट और मजबूत गठबंधन की तस्वीर देश और खासकर तमिलनाडु के मतदाताओं के सामने जाए.



सूत्रों के मुताबिक, एनडीए नेतृत्व इस रैली को केवल एक चुनावी सभा नहीं, बल्कि तमिलनाडु में गठबंधन की औपचारिक शुरुआत के तौर पर देख रहा है. यही वजह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय दलों के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं. इन बैठकों में सीटों की संख्या, साझा एजेंडा और चुनावी तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम की एनडीए में हुई वापसी

इस बीच, अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) प्रमुख टी.टी.वी. दिनाकरण का फिर से एनडीए में शामिल होना गठबंधन के लिए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है. एनडीए नेतृत्व को उम्मीद है कि इससे दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता से जुड़े मतदाताओं के एक वर्ग में सकारात्मक संदेश जाएगा. इसके अलावा, डीएमडीके सहित कुछ अन्य छोटे दलों के साथ भी बातचीत चल रही है, ताकि गठबंधन का दायरा और व्यापक किया जा सके.



सीट बंटवारे को लेकर सबसे संवेदनशील मुद्दा यह है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. तमिलनाडु में भाजपा का संगठनात्मक आधार लगातार मजबूत होने का दावा किया जा रहा है, वहीं सहयोगी दल भी अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं. इन्हीं बिंदुओं पर अंतिम सहमति बनाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं.

विजय पर सस्पेंस

इस बीच थलापथी विजय की पार्टी टीवीके को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. राज्य में विजय को लेकर आया शुरुआती उफान अब किस मुकाम पर है, इसका लगातार आकलन किया जा रहा है. कुछ महीने पहले बीजेपी के आंतरिक आकलन के अनुसार, विजय को लगभग 20 प्रतिशत वोट शेयर मिल रहा था लेकिन उसमें से करीब 60 प्रतिशत वोट एनडीए विरोधी माने जा रहे थे. अब विजय खुद रैली में भगदड़ को लेकर सीबीआई के समन और अपनी फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को लेकर उलझे हुए हैं. इस बीच कांग्रेस ने डीएमके के साथ ही जाने के संकेत दिए हैं. ऐसे में बीजेपी अब विजय की बढ़ती लोकप्रियता को काउंटर करने की रणनीति पर काम कर रही है. तमिलनाडु में बीजेपी की एक-एक वोट पर नजर है. बीजेपी चाहती है कि डीएमके विरोधी वोटों का बँटवारा न हो. इसके लिए छोटे छोटे दलों को एनडीए के साथ लाने की रणनीति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है.

केरल में भी वोटर्स को साधेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे हैं. वे एयरपोर्ट से पुथरिकांडम मैदान तक रोड शो करेंगे. वे भाजपा की 'विकसित अनंतपुरी' योजना का शुभारंभ करेंगे, जो शहर को 2030 तक विकसित बनाने का ब्लूप्रिंट है. इसमें मेट्रो, नदी सफाई, कचरा प्रबंधन, तटीय परियोजनाएं, आईटी विस्तार और पर्यटन पर जोर दिया गया है. इसके अलावा, वे बायो-360 लाइफ साइंस पार्क में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब का शिलान्यास करेंगे.

नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

मैदान पर ही मोदी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और गुरुवायुर-त्रिशूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इससे केरल और पड़ोसी राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी. ये ट्रेनें सस्ती और आधुनिक लंबी दूरी की यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी. हाल के नगर निगम चुनावों में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा है. इस बार बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम निगम में जीत हासिल की है और पहली बार अपना मेयर बनाया है. मोदी इसके बाद दोपहर करीब 12:40 बजे चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे.