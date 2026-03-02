कांग्रेस-DMK में डील के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, आखिर राहुल गांधी ने की स्टालिन से बातचीत

कांग्रेस–डीएमके गठबंधन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच कल राहुल गांधी की स्टालिन से फोन बार बात हुई. सूत्रों के मुताबिक रविवार को राहुल गांधी ने स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कॉल किया था. यह साफ नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच गठबंधन के उलझे पेंच पर कोई चर्चा हुई या नहीं. बहरहाल दोनों दलों के बीच गठबंधन के लिहाज से अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि इसकी शर्तों में राज्यसभा की सीट शामिल है जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है.

कांग्रेस आलाकमान ने किया मंथन, DMK के पक्ष में खरगे

अगले महीने होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर रविवार को कांग्रेस आलाकमान ने मंथन भी किया था. इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल थे. कांग्रेस आलाकमान की राय बंटी हुई है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष खरगे विश्वसनीयता का हवाला दे कर पुराने सहयोगी डीएमके के साथ गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी “सम्मानजनक गठबंधन” चाहते हैं.

कांग्रेस की मांग बनाम डीएमके का प्रस्ताव

कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके से 41 सीटें और सरकार में हिस्सेदारी यानी मंत्रिपद चाहती है. सीएम स्टालिन साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को सरकार में भागीदारी नहीं दी जाएगी. डीएमके की तरफ से कांग्रेस को पिछली बार की तरह ही विधानसभा की 25 सीट और साथ में राज्यसभा की एक सीट तत्काल देने का प्रस्ताव दिया गया है. तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं. पिछली बार कांग्रेस ने 25 सीटों पर लड़ कर 18 जीती थी.

कांग्रेस सूत्रों का दावा कि डीएमके का फाइनल ऑफर विधानसभा की 28 सीट और राज्यसभा की 2 सीट (एक अभी और दूसरी दो साल बाद) का है. लेकिन कांग्रेस सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर अड़ी हुई है. कांग्रेस आलाकमान डीएमके से कम से कम विधानसभा की 35 सीट, 3 मंत्री पद और 2 राज्यसभा की सीट चाहती है.

राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन और पवन खेड़ा की चर्चा

समझौते को लेकर उलझे पेंच के बीच राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है. तमिलनाडु में राज्यसभा की छह सीटें खाली हो रही हैं. इनमें से कम से कम चार सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है. यानी डीएमके और कांग्रेस के पास गठबंधन की डील फाइनल करने के लिए महज दो दिन बचे हैं. सूत्रों ने बताया है कि सब ठीक रहा तो कांग्रेस तमिलनाडु से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेज सकती है. पवन खेड़ा का नाम भी चर्चा में है.

कांग्रेस के सामने टीवीके का विकल्प

इन सब के बीच कांग्रेस के पास अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन का विकल्प है. टीवीके पहली बार चुनाव में उतर रही है लेकिन विजय की लोकप्रियता के कारण माना जा रहा है कि टीवीके इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है. कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी विजय की पार्टी को 15-20 फीसदी वोट का अनुमान जताया जा रहा है. टीवीके के साथ गठबंधन करने के पक्षधर कांग्रेस के एक धड़े को लगता है कि राहुल गांधी और विजय की जोड़ी तमिलनाडु में चमत्कार कर सकती है.

इसके साथ ही तमिलनाडु में सत्ता से 60 सालों से बाहर कांग्रेस को डीएमके से छुटकारा मिल जाएगा, जो उसे सरकार में शामिल करने तक को तैयार नहीं होती. कांग्रेस के गुणाभाग में विधानसभा चुनाव के साथ ही अगला लोकसभा चुनाव भी शामिल है. कांग्रेस के एक उच्च सूत्र ने एनडीटीवी से कहा कि तमिलनाडु में हमारे नेता डीएमके के साथ बने रहना चाहते हैं जबकि पार्टी कार्यकर्ता डीएमके की ग़ुलामी छोड़ कर टीवीके के साथ गठबंधन करना चाहते हैं. गेंद डीएमके के पाले में कि वो कांग्रेस को कितना सम्मान देती है. जाहिर है तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके के बीच गठबंधन की तस्वीर अगले दो दिनों में साफ़ हो सकती है.