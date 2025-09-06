पीएम मोदी अमेरिका में UN महासभा के सत्र में नहीं लेंगे हिस्सा, एस. जयशंकर कर सकते हैं संबोधित

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न अमेरिका का दौरा नहीं करेंगे और न ही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे. शुक्रवार को जारी महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस के लिए वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची (प्रोविजनल लिस्ट) के अनुसार, भारत का प्रतिनिधित्व एक 'मंत्री' द्वारा किया जाएगा. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ही 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे.

गौरतलब है कि पहले खबर यह थी कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल हो कर वहां अपनी बात रखेंगे. जुलाई में जारी वक्ताओं की पिछली अनंतिम सूची के अनुसार, पीएम मोदी 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले थे. लेकिन अब साफ हुआ है कि पीएम मोदी वहां नहीं जा रहे हैं. यह फैसला उस समय लिया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप के टैरिफ बम ने कड़वाहट घोल दी है.

यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक मील का पत्थर वाली बैठक होगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस साल 80 वर्ष का हो गया है. महासभा का विषय "एक साथ बेहतर: शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक" है. संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा.

उच्च स्तरीय सामान्य बहस 23-29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील सत्र का पारंपरिक पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को प्रतिष्ठित UNGA मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे, यह व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र में उनका पहला संबोधन होगा.

यह पहले ही साफ हो गया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग इस उच्च स्तरीय सत्र में भाग नहीं लेंगे.

पीएम मोदी का आखिरी अमेरिका दौरा

पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका की यात्रा की थी. लेकिन उसके बाद ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें दिल्ली की रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है.

(रिपोर्टर- आदित्य राज कौल)